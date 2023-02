The Witcher 3: Patch 4.01 fügt klammheimlich die besten Schwerter des Spiels hinzu

Der Patch 4.01 für The Witcher 3 sorgte vor allem dafür, dass Probleme mit dem Raytracing-Modus auf PS5 und Xbox Series X/S der Vergangenheit angehören. In den Patch-Notizen verriet Entwickler CD Projekt Red, welche weiteren Neuerungen mit dem Update ins Spiel flossen. Doch das Entwicklerteam ließ dabei eine wichtige Info außen vor, die im Zusammenhang mit einem Schmied in Novigrad steht.

Worum geht es? Der Schmied in Novigrad lockte in der ursprünglichen Version des Spiels damit, dass der Hexer dort „Schwerter der Spitzenklasse“ finden könnte. Doch leider wurden in der Complete Edition die Schwerter aus seinem Shop genommen, sodass der Satz keinen Sinn mehr gemacht hätte und kurzerhand aus dem Spiel entfernt wurde.

Das ändert sich mit dem neuen Patch 4.01 in The Witcher 3: Plötzlich ruft der Schmied uns wieder zu sich mit dem Versprechen, dass er erstklassige Schwerter hätte. Und tatsächlich: Wenn wir mit dem Schmied einen Handel beginnen, offenbart er uns das wohl unschlagbarste Angebot in The Witcher 3!

Was sind das für Schwerter? Der Schmied hat nämlich ein Paar neuer Schwerter im Angebot. Dabei handelt es sich um das Hexer-Stahlschwert und das Hexer-Silberschwert, die wir beide jeweils zu Beginn in The Witcher 3 bekommen.

Allerdings haben diese Schwerter eine Besonderheit: Sie haben nicht nur zusätzliche Boni, sondern skalieren mit dem aktuellen Level von Geralt mit. Mit ihrem immens hohen Angriffswert werden die Schwerter so zu den besten Waffen im gesamten Spiel, da es keine anderen Waffen gibt, die mit so hohem Level mitskalieren.

Übrigens gibt es nun auch einen neuen Fotomodus für The Witcher 3, mit dem ihr die Schwerter gut zur Geltung bringen könnt:

Hat Patch 4.01 geholfen?

Wie eingangs erwähnt sollte Patch 4.01 vor allem dafür dienen, dass der Ray-Tracing-Modus in The Witcher 3 keine Performance-Probleme mehr bereitet. Wie unser Redakteur Chris überprüft hat, hat der Patch das Problem tatsächlich beheben können. Mittlerweile fällt die Bildrate nur noch in den seltensten Fällen unter 30 fps. Hinzu kommt, dass die Reflexionen verbessert wurden.

Mit welchen Waffen bestreitet ihr aktuell eure Abenteuer in The Witcher 3?