The Witcher 3-Update 4.01 nimmt sich den größten Problemen der Next Gen-Version an

Vor knapp zwei Monaten hat The Witcher 3 ein Next Gen-Update bekommen, das ihm auf PS5 und Xbox Series X/S unter anderem Raytracing, schickere Texturen, Zusatzinhalte und einen Haufen weiterer Verbesserungen beschert hat. Obwohl die Inhalte aber positiv ankamen, gab es hier und da noch einige kleinere und größere Probleme. Das neue Update 4.01 für The Witcher 3 will diese jetzt beheben.

Wie groß ist Update 4.01? Auf PS5 braucht ihr 2,74 GB Speicherplatz.

Raytracing-Verbesserung: Eine der wohl größten Neuerungen der Next Gen-Version war neben dem 60 fps-Modus auf PS5 und Xbox Series X/S der Raytracing-Modus. Allerdings sorgte er bislang im Spiel für einige Probleme, denn es gibt ordentlich Ruckler. Das soll sich jetzt hoffentlich mit dem neuen Patch ändern. Laut Patch Notes wurde Raytracing nun auf "Next Gen-Konsolen optimiert" und soll so die Performance in dem Modus verbessern.

Was Raytracing so beeindruckend bei The Witcher 3 macht und wo die Probleme stören, lest ihr hier:

The Witcher 3 Next Gen-Update Die wichtigste Neuerung verwandelt das Spiel in eine Ruckelpartie

Speicherprobleme behoben: Auch ein Problem bei den Speicherständen soll mit dem Patch gefixt werden. Bislang konnte es nämlich passieren, dass Konsolen mehr Speicherstände erstellen als sie sollten. Das konnte bisher zu Problemen mit dem Speichern und Ändern von Einstellungen führen.

Das Update bringt außerdem eine Reihe weiterer Verbesserungen mit sich. So werden etwa die Screen Reflections auf PS5 und Xbox Series X/S verbessert und zahlreiche Bugs bei verschiedenen Quests behoben. Die komplette Liste findet ihr hier:

Nur auf Konsolen

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Konsolen mehr Speicherstände erstellten, als vorgesehen war, was zu verschiedenen Problemen beim Speichern und beim Zurücksetzen der Benutzereinstellungen führte.

Die Qualität der Screen Space Reflections wurde auf Next-Gen-Konsolen verbessert.

Raytracing für allgemeine Beleuchtung wurde auf Next-Gen-Konsolen optimiert, um die Performance im Raytracing-Modus zu verbessern.

Quests und Gameplay

Vorbereitungen für die Schlacht – Ein Fehler wurde behoben, bei dem Geralt beim Ziel "Lass Avallac'h wissen, dass alles bereit ist." nicht mit Avallac'h sprechen konnte.

Familienangelegenheiten – Ein Fehler wurde behoben, bei dem das Spiel beim Übergang zu Ciris Geschichte: Aus den Schatten im Gespräch mit dem Blutigen Baron abstürzte.

Die List des Königs – Ein Fehler wurde behoben, bei dem man aufgrund eines unsichtbaren Hindernisses nicht am Faustkampf gegen den zweiten Vildkaarl teilnehmen konnte.

Weinfehden: Belgaard – Wir haben einen Retrofix hinzugefügt für den Fehler, den wir in 4.00 behoben hatten, bei dem die Quest nicht abgeschlossen werden konnte, wenn ihr während der Erkundung eines der erforderlichen Monsternester zerstört habt.

Ein gefährliches Spiel – Die Rüstung in Caesars Zimmer sollte jetzt ihr Aussehen ändern, wenn die Alternative Nilfgaarder Rüstung eingeschaltet ist.

Axii-Marionette – Gesundheit und verursachter Schaden wurden erhöht.

Die Mutation Adrenalinrausch sollte jetzt so funktionieren, wie es in der Beschreibung steht.

Verschiedene kleine Korrekturen an Quests und Zwischensequenzen wurden implementiert.

Lokalisierung

Verschiedene Probleme mit der arabischen Lokalisierung wurden behoben.

Die lokalisierte Version von Oriannas Lied "Schlaflied des Kummers" wurde für Koreanisch und vereinfachtes Chinesisch hinzugefügt.

Priscillas Lippenanimation wurde an die Tonausgabe auf vereinfachtem Chinesisch im Lied "Der Wolfssturm" angepasst.

Nur auf PC