Im PlayStation Store könnt ihr jetzt den Rollenspielhit The Witcher 3: Wild Hunt in der PS4-Version für nur 5,99 Euro bekommen. Auch die Game of The Year Edition mit sämtlichen Erweiterungen gibt es günstiger, nämlich für 9,99 Euro statt 49,99 Euro. Beide Deals sind noch eine Woche lang verfügbar. Hier findet ihr sie:

Warum man The Witcher 3 unbedingt gespielt haben sollte

Meilenstein der Spielegeschichte: Seit seinem Erscheinen im Jahr 2015 gilt The Witcher 3 als das Spiel, an dem sich andere AAA-Rollenspiele und auch Open-World Spiele messen müssen. Das liegt nicht nur an der riesigen, aber trotzdem detailliert und glaubwürdig gestalteten Spielwelt, sondern auch an den vielen kleinen Geschichten, die wir bei deren Erkundung erleben. Kaum ein anderes Spiel bietet so gut geschriebene Nebenquests. Auch technisch setzte The Witcher 3 zu Release neue Maßstäbe und sieht heute noch immer sehr gut aus.

Riesiger Umfang: Um in der düsteren Spielwelt von The Witcher 3 die weitläufigen Landschaften, vielen kleinen Dörfer und Städte sowie die Großstadt Nowigrad und das eisige Skellige zu erforschen, solltet ihr wenigsten 100 Stunden einplanen. Falls ihr euch für die Game of the Year Edition mit 16 kleineren DLCs sowie den beiden großen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine entscheidet, kommen nochmal einige Dutzende Spielstunden dazu. Allein das neue Gebiet Toussaint, das mit Blood and Wine hinzugefügt wird, ist so groß, dass es schon ein eigenes Spiel sein könnte.

Detektiv und Monsterjäger: In The Witcher 3 spielen wir wie in den Vorgängern den Hexer Geralt von Riva, dessen Job es ist Monster zur Strecke zu bringen, die für gewöhnliche Menschen eine Nummer zu groß sind. Dementsprechend bietet das RPG viele spannende Kämpfe gegen kreativ gestaltete Gegner. Das Gameplay besteht jedoch nicht nur aus Gewalt. Oft müssen wir erst mal Detektivarbeit leisten, um die gefährlichen Kreaturen überhaupt aufzuspüren. Hin und wieder stellen wir dabei fest, dass die Konflikte zwischen angeblichen Monstern und vermeintlichen Opfern komplexer sind, als es zunächst den Anschein hat.

