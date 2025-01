"Ich hab meinen Verstand verloren": The Witcher 3-Quest Designer erklärt, warum eine der coolsten Missionen auch die schwerste war, die er je designen musste

Ob Geralt sich wohl dafür schämt, was diese Quest mit einem ihrer Entwickler gemacht hat? Wahrscheinlich nicht.

The Witcher 3 ist berüchtigt und gefeiert dafür, jede Menge coole Quests zu bieten. Das zählt nicht nur für die Hauptmissionen, sondern auch für optionale Nebengeschichten, die oft voller interessanter Charaktere und unterschiedlicher Enden stecken.

Diese Komplexität hatte aber wohl auch ihren Preis. Paweł Sasko, der seinerzeit Lead Quest Designer bei The Witcher 3 war, hat jetzt nämlich verraten, welche Mission ihm bei der Entwicklung des Spiels fast den Rest gegeben hätte.

Sasko hat die kleine Anekdote auf X (ehemals Twitter) geteilt, als er auf den Post eines Fans reagiert hat. Dieser hatte nämlich über eine ganz bestimmte Hauptmission im Spiel geschwärmt: Die Schlacht von Kaer Morhen, die etwa im letzten Drittel der Story stattfindet.

Fans werden sich erinnern: Nachdem wir Ciri endlich aufgespürt haben, nehmen wir sie in die Hexer-Festung mit. Dort ist sie allerdings nicht sicher, die Wilde Jagd plant nämlich einen Angriff auf die alten Mauern und wir müssen sie nun verteidigen.

Was am Ende zu einem coolen und durchaus emotionalen Actionspektakel geworden ist, hat bei der Entwicklung anscheinend für einige Kopfschmerzen gesorgt, wie Sasko erklärt:

The hardest quest I have ever designed and implemented. Especially the technical part kicked my ass, so many custom solutions and branches. I was losing my mind and my sleep, when trying to put it together. Happy you enjoy it 🥰