CD Projekt REDs gefeiertes Fantasy-Rollenspiel The Witcher 3: Wild Hunt bekommt bekanntlich ein kostenloses Upgrade für PS5 und Xbox Series X/S spendiert, das zahlreiche technische Verbesserungen mit sich bringen soll. In einem Roadmap 2021-Update grenzt das polnische Studio den Release-Zeitraum der Next Gen-Version weiter ein.

Wann erscheint The Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X/S?

In der zweiten Jahreshälfte 2021. Einen konkreten Release-Monat oder gar einen konkreten Termin gibt CD Projekt RED aber noch nicht bekannt.

Next Gen-Upgrade für Cyberpunk 2077 kommt ebenfalls: Damit schlägt das Next Gen-Upgrade des Hexer-Abenteuers ungefähr im gleichen Zeitrahmen auf wie das geplante PS5- und Xbox Series X/S-Upgrade für Cyberpunk 2077. Dieses ist fürs Q3 2021 geplant.

Das steckt in der PS5- und Xbox Series X-Version von The Witcher 3

Konkret will CD Projekt RED die Complete-Edition von The Witcher 3 für die PS5 und Xbox Series X/S fit machen, heißt: Wir bekommen damit nicht nur das Hauptspiel, sondern auch die beiden Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine für die beiden neuen Konsolen von Sony und Microsoft spendiert.

Die Next Gen-Version soll dem polnischen Studio zufolge "eine ganze Reihe" technischer Verbesserungen bieten:

The Witcher 3 unterstützt Raytracing auf PS5 und Xbox Series X

auf PS5 und Xbox Series X dank SSD soll das RPG außerdem von schnelleren Ladezeiten profitieren

Wir dürfen gespannt sein, inwiefern der Hexer darüber hinaus von der neuen Hardware-Power profitiert. Weitere Optimierungen nennt CD Projekt bislang nicht.

Upgrade für PS5 und Xbox Series X ist kostenlos: Wer The Witcher 3 bereits auf der PS4 oder Xbox One besitzt, kann kostenlos auf die PS5- und Xbox Series X-Fassung upgraden, muss also nicht noch einmal extra in die Tasche greifen. Zudem wird The Witcher 3: Wild Hunt als Standalone-Edition für PS5 und Xbox Series X erhältlich sein.

Freut ihr euch auf das Next Gen-Upgrade für The Witcher 3?