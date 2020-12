The Witcher 3-Schauspieler stößt zum Cast der Netflix-Serie

Die Netflix-Serie The Witcher rekrutiert offenbar einen Schauspieler, der auch schon in The Witcher 3 mitgespielt hat. Alastair Parker stößt zum Cast der Serie dazu und verkörpert in der zweiten Staffel offenbar Sigismund Dijkstra. Das steht allerdings noch nicht richtig fest. Es würde aber bedeuten, dass er eine andere Rolle bekleidet, als es im Spiel der Fall war. genug Erfahrung bringt der Schauspieler mit: Er war auch schon in der Dr. Who-Serie zu sehen.

Netflix: Neue Schauspieler*innen stoßen zum Cast der The Witcher-Serie

Laut Redanian Intelligence bekommt die Netflix-Serie und vor allem ihr Cast ordentlich Zuwachs. Das sind die Schauspieler*innen, die offenbar neu zur Riege hinzu kommen:

Alastair Parker

Richard Cunningham

Michele Moran

Krysten Coombs

Niamh McCormack

Wie sicher ist das? Noch steht das nicht komplett fest. Es gibt zumindest noch keinerlei offizielle Bekanntgabe oder Ankündigung. Bisher haben sich die Insider-Infos von Redanian Intelligence allerdings eigentlich immer als sehr verlässlich entpuppt.

Mit dem The Witcher 3-Schauspieler Alastair Parker schließt sich ein Kreis

Alastair Parker kennt ihr vielleicht aus der Dr. Who-Serie. Dort ist er zumindest in einer Folge aus dem Jahr 2015 aufgetreten. Ansonsten dürfte euch wohl eher seine Stimme bekannt vorkommen. Die war nämlich nicht nur in The Witcher 3: Wild Hunt zu hören, sondern auch noch in einigen anderen Videospielen, wie zum Beispiel Dragon Age: Inquisition.

Wen spielt er? Offenbar soll Alastair Parker nicht wie im Spiel den Zwergen Carlo Varese aka Cleaver spielen. Zumindest gehen die The Witcher-Spezialisten von Redanian Intelligence davon aus, dass wir den Schauspieler eher in der Rolle des Sigismund Dijkstra sehen werden. In welche Rollen die anderen Schauspieler*innen schlüpfen, steht ebenfalls noch nicht fest.

Wann kommt Staffel 2? Auch die Frage danach, wann endlich die zweite The Witcher-Staffel im Stream zur Verfügung steht, wurde offiziell noch nicht beantwortet. Die Dreharbeiten mussten zwischenzeitlich mehrmals wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochen werden. Nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass Season 2 irgendwann 2021 angeschaut werden kann.

Welche Schauspieler*innen würdet ihr euch noch in der The Witcher-Serie wünschen?