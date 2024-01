The Witcher 3-Story geht mit einem Sequel weiter - Geralts neues Abenteuer kommt in 5 Teilen

Die Geschichte von The Witcher 3 geht weiter.

CD Projekt Red sitzt bereits fleißig an neuen The Witcher-Spielen. In wie fern Geralt von Riva seine Rolle darin ausfüllen darf, ist aber noch unklar. Sicher ist aber, dass wir eine direkte Fortsetzung zu The Witcher 3: Wild Hunt bekommen, wenn auch nur in Form von Comics.



Mit "The Witcher: Corvo Bianco" wurde nämlich ein offizielles Sequel angekündigt, das wir nicht spielerisch erleben, sondern gemütlich auf der Couch lesen können.

The Witcher: Corvo Bianco knüpft an den 'Blood and Wine'-DLC an

Bereits in wenigen Monaten kehrt der Hexer zurück, wenn auch vorerst nur auf dem Papier. CD Projekt Red und Dark Horse Comics enthüllten frisch ihre neue Comic-Reihe "The Witcher: Corvo Bianco".

Die insgesamt fünf Ausgaben wurden von Bartosz Sztybor geschrieben, der sich bereits für viele weitere Comics rund um CD Projekt Red-Spiele verantwortlich zeichnet. Darunter etwa Cyberpunk 2077: Wo ist Johnny und The Witcher: Wild Animals. Die Illustrationen steuerte Corrado Mastantuono bei.

Darum geht's in Corvo Bianco: Wer den Witcher 3-DLC Blood and Wine gespielt halt, dürfte der Name Corvo Bianco vielleicht bekannt vorkommen. Dabei handelt es sich um ein Weinanbaugebiet in Toussaint, der in der deutschen Fassung 'Weißer Rabe' genannt wird. Im DLC erhält Geralt das Weingut als für einen Auftrag.

Der neue Comic knüpft an eben dieses Abenteuer an. Nachdem Geralt sich dorthin zurückgezogen hat, kommt es, wie es kommen muss: Seine Fähigkeiten als Hexer sind erneut gefragt. Näheres verrät die offizielle Beschreibung des Comics nicht:

Für einen Hexer kann das einfache Leben schwer zu finden sein, und noch schwerer ist es, darauf zu verzichten. Während Geralt eine Vorliebe für Gemächlichkeit - guten Wein und gute Gesellschaft - entwickelt, werden die Routinen eines Hexers leicht in den Hintergrund gedrängt. Mit Yennefer an seiner Seite könnte man hoffen, dass Geralt wirklich in den Genuss des guten Lebens kommt. Doch die Spuren der Geschichte sind tief, und wie Blut und Wein lockt jeder Tropfen diejenigen an, die mehr wollen.

Ist Corvo Bianco Kanon? Der Comic ist kein Teil der Hexer-Saga von Andrzej Sapkowski, dem Autor der Buchvorlage, auf dem die Spiele basieren. Allerdings zählt der Comic zum Witcher-Kanon, den CD Projekt Red erschaffen hat.

Im Trailer zum Witcher 3-DLC Blood and Wine bekommt ihr ein gutes Gespür vom malerischen Toussaint:

Alles Infos zum nächsten Witcher-Spiel haben wir dagegen für euch im folgenden Artikel zusammengefasst:

Wann erscheint der Witcher-Comic? Teil 1 steht ab dem 8. Mai 2024 in den Comic-Läden und dürfte zeitgleich auch in der Dark Horse-App für 3,99 US-Dollar erscheinen.

Kommt der Comic auf Deutsch raus? Es gibt zwar durchaus deutsche Ausgaben von Comics, die auf Spielen von CD Porjekt Red basieren (z.B. Cyberpunk 2077: Trauma Team), allerdings vom Verlag Panini. Bei Dark Horse Comics sieht das anders aus. Wir gehen daher nicht davon aus, dass The Witcher: Corvo Bianco auf Deutsch erscheint.

Interessiert euch die Witcher 3-Fortsetzung, auch wenn sie nur als Comic kommt? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare.