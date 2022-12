The Witcher 3: Im Next Gen-Update sterbt ihr nicht mehr 'beim Sturz von der Bordsteinkante'

Sagen wir es mal, wie es ist: Der Fallschaden in The Witcher 3 war bisher wirklich mies. Hexer Geralt hat in seinem Leben ja schon so einiges mitgemacht und sollte eigentlich ein bisschen was aushalten, aber wenn es um "Stürze" ging, so war bisher das Gegenteil der Fall. Die waren viel zu schnell tödlich. Mit dem Next Gen-Patch hat CD Projekt Red nun endlich an dem Punkt geschraubt, der Fans zur Weißglut bringen konnte: der übertriebene Fallschaden wurde reduziert.

Ein großes Ärgernis für viele Fans wurde behoben

Dass Geralt bisher bereits am Sturz von der Bordsteinkante gestorben sei, ist natürlich eine etwas überspitzte Formulierung, aber doch näher an der Wahrheitl, als man meinen sollte. Der absolut gnadenlose Fallschaden war in der massiven Spielwelt vor allem ein Ärgernis, wenn wir Berge überqueren wollten und hier und da mal an einer Kante ein paar Meter nach unten springen wollten. Oft führte das unverständlicherweise sofort zum Tod.

Auf Reddit gab es darüber immer wieder Diskussionen, wie beispielsweise als User Luffydude fragte:

Ich liebe dieses Spiel wie verrückt, aber meine Güte: Sind Geralts Beine aus Styropor? Ich schwöre, ich bin gestorben, als ich drei Meter nach unten gesprungen bin.

Ein extrem lustiger Clip ist auch dieser hier: Er zeigt, wie der Reddit User in einer Stadt versehentlich auf einen Torbogen springt und beim Herunterhüpfen stirbt - obwohl Geralt diese Höhe vom Boden aus mit einem Sprung erreichen kann:

Die Patch Notes zum Next Gen-Update verraten jetzt: "Die Mindesthöhe für Fallschaden wurde angepasst, damit der Charakter nun Stürze aus größerer Höhe überleben kann." Falls ihr wissen wollt, wie das Next Gen-Update aus technischer Sicht abschneidet, erfahrt ihr das hier:

Alle Patch Notes haben wir außerdem in diesem Artikel für euch aufgelistet. Zu den nützlichen Features, die das Spielerlebnis verbesser sollen, gehört außerdem eine Funktion, mit der ihr eure Map ein wenig "aufräumen" könnt, indem ihr verschiedene Symbole ausblendet.

Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Fallschaden in The Witcher 3 bisher gemacht? Freut ihr euch auf diese Verbesserung?