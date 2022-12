Das Next Gen-Upgrade für The Witcher 3 steht vor der Tür. Kurz vor dem Release des Updates für PS5, Xbox Series X/S und den PC hat CD Projekt RED auf der offiziellen Website des Spiels die kompletten Patch Notes veröffentlicht.

Release für Xbox und PC: 14. Dezember 2022 um 1 Uhr morgens (entspricht 1am MEZ)

14. Dezember 2022 um 1 Uhr morgens (entspricht 1am MEZ) Release für PS5: 14. Dezember 2022 um 0 Uhr (entspricht 12am MEZ)

Next Gen-Update kostenlos: Falls ihr The Witcher 3 bereits für PS4 und Xbox One (oder PC) besitzt, dann könnt ihr das Update ohne weitere Zusatzkosten herunterladen.

Die wichtigsten Neuerungen und Änderungen des kommenden Patches haben wir hier im Video für euch aufbereitet:

10:52 Alle Verbesserungen des Next-Gen-Updates von Witcher 3: Wild Hunt in der Videoübersicht

Wie CD Projekt auf der offiziellen The Witcher-Website schreibt, wird es auf PS4, Xbox One und auf der Nintendo Switch bald ebenfalls ein neues Update geben. Hierzu sind allerdings noch keine Patch Notes bekannt.

Wie gut ist das Next Gen Update? GamePros Tech-Experte Chris Werian hat das Upgrade bereits auf Herz und Nieren geprüft. In seinem Hardware-Special erklärt er, warum gerade die wichtigste Neuerung, das Ray-Tracing, das Spiel in eine Ruckelparty verwandelt:

38 7 Mehr zum Thema Die wichtigste Neuerung verwandelt The Witcher 3 in eine Ruckelpartie

Interessant: Zusätzlich zu den unten zitierten Patch Notes soll es laut dem polnischen Entwicklerstudio noch weitere Änderungen in The Witcher 3 geben, die Spieler*innen selbst entdecken sollen.

(Patch Notes via CD Projekt RED):

"Exklusive Änderungen für PC und Next-Gen-Konsolen

Raytracing-basierte globale Beleuchtung und Umgebungsverdeckung (Screen Space Ambient Occlusion) wurde hinzugefügt.

Des Weiteren gibt es für PCs mit kompatibler Hardware eine zusätzliche Option zum Aktivieren von Raytracing-basierten Reflexionen und Schatten.

Dem Spiel wurden verschiedene Mods und von Mods inspirierte Inhalte hinzugefügt

Zu den von der Community erstellten und von ihr inspirierten Mods zählen unter anderem:

The Witcher 3 HD Reworked Project von HalkHogan HD Monsters Reworked von Denroth Immersive Real-time Cutscenes von teiji25 Nitpicker’s Patch von chuckcash World Map Fixes von Terg500

In diesem GamePro-Artikel stellen wir euch die Konsolenmods genauer vor:

33 4 Mehr zum Thema The Witcher 3: Das Next Gen-Update für Konsolen enthält 5 immens wichtige PC-Mods

Die Texturen für verschiedene Charaktere, darunter Geralt, Yennefer, Triss, Ciri, Eredin und mehr, wurden auf 4K hochskaliert.

Alle Hauptfiguren, einschließlich Geralt, werfen jetzt auch außerhalb von Zwischensequenzen hochauflösende Schatten. Außerdem wurden Clipping-Fehler behoben, die dazu führten, dass Haare und andere Objekte durch die Rüstung ragten.

Verbesserungen an der Umgebung:

• Ein neuer Wettereffekt wurde hinzugefügt: „Grauer Himmel“

• Die Himmelstexturen wurden aktualisiert

• Verbesserungen an der Vegetation und an Gewässern

• Diverse Mesh-Verbesserungen

• Einige ausgewählte Grafikeffekte wurden verbessert

• Die globale Umgebungsbeleuchtung wurde verbessert

AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR) 2.1 wurde hinzugefügt.

Der Fotomodus wurde hinzugefügt, der es euch ermöglicht, atemberaubende Bilder in der Welt von The Witcher 3: Wild Hunt zu machen.

Das Spiel kann nun auch in Zwischensequenzen pausiert werden.

Eine alternative Kameraoption wurde hinzugefügt, die näher am Spieler-Charakter ist und die dynamischer auf Kämpfe und Bewegungen reagiert. Ihr findet diese neue Kameraoption unter Optionen → Gameplay und Kameradistanz – Erkundung/Kampf/Reiten.

Exklusive Änderungen für PC

Die Grafikoption „ULTRA+“ wurde für PC hinzugefügt, welche die Wiedergabetreue des Spiels deutlich steigert. Die Grafikoption „ULTRA+“ wirkt sich auf Folgendes aus:

• Anzahl von Hintergrundcharakteren

• Schattenqualität

• Grasdichte

• Texturqualität

• Pflanzen-Sichtreichweite

• Bodenqualität

• Wasserqualität

• Detailtiefe

Support für DLSS 3 wurde hinzugefügt. Dies ist nur mit kompatibler Hardware verfügbar.

Verbesserungen auf PS5 und Xbox Series X/S

Die allgemeine Grafikqualität für Next-Gen-Konsolen wurde verbessert. Hierzu gehören erweiterte Texturen, eine verbesserte Wiedergabetreue, eine bessere Schattenqualität, größere Darstellungsentfernungen und eine höhere Menschendichte.

Raytracing-Modus

Dieser Modus bietet eine auf Raytracing basierende globale Beleuchtung und Umgebungsverdeckung mit dynamischer Auflösungsskalierung bei 30 FPS für PlayStation 5 und Xbox Series X.

Performance-Modus

Dieser Modus garantiert ein flüssigeres Gameplay mit dynamischer Auflösungsskalierung bei 60 FPS für PlayStation 5 und Xbox Series X.

Die Spielversion für Xbox Series S verfügt nicht über Raytracing-Funktionen. Der Qualitätsmodus bietet eine höhere Auflösung und eine bessere Bildtreue bei 30 FPS, während der Leistungsmodus auf 60 FPS abzielt und einem flüssigeren Gameplay Vorrang vor der Grafikqualität einräumt.

Die Benutzung von adaptiven Triggern sowie haptisches Feedback auf PS5 DualSense Wireless-Controllern wurden implementiert.

Aktivitätskarten für PS5 wurden hinzugefügt.

Online-Features – Auf allen Plattformen verfügbar

Cross-Plattform-Fortschritt wurde im Spiel implementiert. Eure neuesten Speicherstände werden automatisch in die Cloud hochgeladen, sodass ihr ganz einfach auf anderen Plattformen weiterspielen könnt. Der Cross-Plattform-Fortschritt beinhaltet jeweils den neuesten Speicherstand aus jeder Kategorie. Dieses Feature ist verfügbar, sobald ihr euch in euer Konto einloggt.

Wenn ihr euch in The Witcher 3: Wild Hunt bei MEINE BELOHNUNGEN anmeldet, könnt ihr Folgendes erhalten:

• Schwerter der Neunschwänzigen Füchsin

• Rüstung des Weißen Tigers aus dem Westen

• Dol-Blathanna-Rüstungsset

• Karte „Plötze“

Detaillierte Informationen dazu, wie ihr die Belohnungen einlöst, findet ihr ab dem 14. Dezember, um 1 Uhr MEZ genau hier: thewitcher.com/my-rewards.

Zusatzinhalte – Auf allen Plattformen verfügbar

Eine neue Nebenquest in Velen wurde hinzugefügt: Im Schatten des Ewigen Feuers. Die Belohnungen sind inspiriert von der Netflix-Serie The Witcher.

Für Rittersporn wurde ein neues Aussehen hinzugefügt, das von der Netflix-Serie The Witcher inspiriert ist. Dies könnt ihr unter "Optionen" → "Spiel" aktivieren.

Ein alternatives Nilfgaardisches Rüstungsset wurde hinzugefügt, das von der Netflix-Serie The Witcher inspiriert ist. Dies könnt ihr unter "Optionen" → "Spiel" aktivieren.

Chinesische und koreanische Sprachausgabe wurde hinzugefügt. Die Verfügbarkeit für Konsolen variiert je nach Region.

Verbesserungen am Spielerlebnis – Auf allen Plattformen verfügbar

Eine Option zum schnellen Wirken von Zeichen wurde hinzugefügt. Hierdurch können Zeichen geändert und gewirkt werden, ohne dass dafür das Rad-Menü geöffnet werden muss. Ihr findet dies unter Optionen → Gameplay.

Ein neuer Standard-Kartenfilter wurde hinzugefügt. Dieser neue Filter blendet einige Symbole wie die Fragezeichen und Boote aus, damit die Karte etwas aufgeräumter wirkt. Diese Symbole können wieder eingeblendet werden, indem der Filter zurück auf „Alle“ gestellt wird.

Die Mindesthöhe für Fallschaden wurde angepasst, damit der Charakter nun Stürze aus größerer Höhe überleben kann.

Kräuter können jetzt sofort mit einer einzigen Interaktion gepflückt werden, also ohne das zusätzliche Beutefenster. Mmmh, Kräuter.

Es wurden Optionen hinzugefügt, die die Minikarte und Questziele dynamisch verbergen, wenn man sich nicht im Kampf befindet oder die Hexersinne verwendet. Ihr findet dies unter Optionen → Video → HUD-Anpassung → Minikarte bei Erkundung verbergen und Ziele bei Erkundung verbergen.

Wenn ihr mit Controller spielt, könnt ihr nun langsam laufen. Hierfür müsst ihr den linken Stick nur leicht nach vorne drücken.

Wenn ihr mit Controller spielt, könnt ihr nun alternatives Sprinten nutzen. Ihr aktiviert dieses Sprinten, indem ihr den linken Stick drückt. Ihr findet dies unter Optionen → Controller-Einstellungen.

Eine Option wurde hinzugefügt, durch die das Fixieren auf ein Ziel von der Kameraumkehrung nicht betroffen ist. Ihr findet dies unter Optionen → Controller-Einstellungen.

Das Rad-Menü wurde verbessert, sodass Bomben, Bolzen und Taschengegenstände jetzt dynamisch gewechselt werden können, ohne dass das Inventar geöffnet werdet muss.

Eine Option zum Skalieren der Schriftgröße für Untertitel, NPC Gespräche und Dialogoptionen wurde hinzugefügt. Ihr findet dies unter Optionen → Video → HUD-Anpassung.

Verschiedene andere kleine Änderungen, Optimierungen und Verbesserungen am Spielerlebnis wurden hinzugefügt, darunter ein paar Geheimnisse, die ihr entdecken könnt.

Gameplay – Auf allen Plattformen verfügbar

Die Mod Full Combat Rebalance 3 von Flash_in_the_flesh wurde hinzugefügt, die Balanceänderungen und verschiedene Verbesserungen für das Gameplay beinhaltet. 'Wir haben bei dieser Mod einen kuratierten Ansatz gewählt, was bedeutet, dass einige Elemente gegenüber dem, was man standardmäßig in der Mod findet, weiter optimiert wurden, während andere Elemente weggelassen wurden.'

Schatzsuche: Wolfsschulenausrüstung – Es wurde ein Problem behoben, durch das die Truhe am Signalturm nicht geöffnet werden konnte.

Von Ophirs fernen Gestaden – Es wurde ein Problem behoben, durch das das Schema in der Truhe im Versteck des Banditen fehlen konnte.

Harte Zeiten – Es wurde ein Problem behoben, durch das Geralt nicht sprechen oder dem Schmied den Brief geben konnte.

Rennen: Schnell wie der Westwind – Es wurde ein Problem behoben, durch das die Quest manchmal fehlschlagen konnte, auch wenn das Pferderennen gewonnen wurde.

Echo der Vergangenheit – Es wurde ein Problem behoben, durch das die Quest nach dem Sieg über die Neblinge hängenbleiben konnte und es nicht möglich war, mit Yennefer zu sprechen.

Weinfehden – Es wurde ein Problem behoben, durch das die Quest nicht abgeschlossen werden konnte, wenn ihr während der Erkundung eines der erforderlichen Monsternester zerstört habt.

Es wurde ein Problem behoben, durch das die Säuberung der verlassenen Stätte „Verfallene Taverne“ an der Südküste von Ard Skellig in bestimmten Szenarien nicht möglich war.

Es wurde ein Problem behoben, durch das für die Großmeister-Wolfsschulenausrüstung keine Gegenstände in Meisterqualität erforderlich waren.

Verschiedene kleine Korrekturen an Quests und Zwischensequenzen wurden implementiert."

Werdet ihr euch den Next Gen-Patch herunterladen und The Witcher 3 abermals einen Besuch abstatten?