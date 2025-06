Überraschung! Heute gibt's einen neuen Blick auf The Witcher 4 - CD Projekt Red ist beim Unreal Fest dabei

Bekommen wir heute Ciri zu sehen?

Aktuell läuft in Orlando (USA) das Unreal Fest von Epic Games, das die hauseigene Engine, die Unreal Engine 5 in den Vordergrund stellt. Auf X/Twitter hat CD Projekt Red jetzt kurz vor knapp angekündigt mit The Witcher 4 dabei zu sein.

Witcher 4 wird heute beim Unreal Fest gezeigt

Das Unreal Fest läuft vom 2. bis 5. Juli und bietet allerhand Programm rund um Spiele, Filme und Serien, aber auch Autos und Architektur. In Streams können wir teilweise live dabei sein, so wie auch bei dem Programmpunkt, in dem The Witcher 4 und die Unreal Engine 5 thematisiert wird.

Wann geht der Stream los? Um 15:30 Uhr deutscher Zeit

Um 15:30 Uhr deutscher Zeit Wo kann ich live zuschauen? Über YouTube oder Twitch

Hier der Livestream auf YouTube:

Was gibt's zu sehen?

Wie dem Post zu entnehmen ist – und weil es das Unreal Fest ist, das sich um die Engine von Epic dreht – wird sich die Präsentation auf "innovative Technologien und Features" konzentrieren, die in The Witcher 4 genutzt werden können.

Anders als The Witcher 3 wird Teil 4 nämlich nicht mehr mit der RedEngine, sondern Unreal Engine 5 entwickelt. CD Projekt Red und Epic Games haben sich zusammengetan und werden wahrscheinlich ihre Fortschritte in diesem Zusammenhang vorstellen.

1:00:52 The Witcher 4: Talk mit CD Projekt in voller Länge

Ob das auch bedeutet, dass wir richtiges Gameplay zu sehen bekommen, verrät die Ankündigung nicht. Erwartet lieber nicht zu viel Spiel und stattdessen eher Informationen über die Technik dahinter.

Hinweis: Dieser Artikel wird fortlaufend erweitert.