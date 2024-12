The Witcher 4: Ciri ist schneller und agiler, aber nicht so übermächtig wie am Ende von The Witcher 3 und das hat gute Gründe

Ciri ist in The Witcher 3: Wild Hunt irgendwann extrem mächtig und fast durch nichts mehr aufzuhalten.

The Witcher 4 stellt Ciri ins Rampenlicht und zeigt auch schon im ersten Trailer, wie die Hexerin kämpft. Aber das wirft gleichzeitig natürlich Fragen auf. Immerhin war Ciri am Schluss von The Witcher 3 extrem übermächtig und die Fortsetzung setzt genau dort an.



Es braucht also einen guten Grund dafür, dass die Frau zwar schneller und flinker, aber nicht mehr so OP ist, wie sie es am Ende des letzten The Witcher-Spiels war. Den hat CD Projekt RED offenbar schon längst gefunden.

"Irgendwas ist dazwischen passiert": The Witcher 4 macht Ciri zwar schnell und flink, aber nicht so OP wie am Schluss von The Witcher 3

Darum geht's: Falls ihr es noch nicht wusstet, wisst ihr es jetzt – CD Projekt RED hat The Witcher 4 bei den Game Awards endlich mit einem ersten Trailer angekündigt. Der zeigt vor allem Ciri, wie sie sich als Hexerin einem klassischen Hexer-Problem widmet.

Das könnt ihr euch hier als erstes noch einmal ganz in Ruhe im Trailer ansehen:

5:59 The Witcher 4: Der erste 'echte' Trailer zum neuen RPG ist da

Aber wieso kämpft Ciri so? Wer The Witcher 3 gespielt hat, dürfte wissen, dass die junge Ciri schon recht früh im Spiel über Kräfte verfügt, die die hier gezeigten deutlich übersteigen. Erst recht gegen Ende des vorherigen Titels kann ihr eigentlich niemand mehr das Wasser reichen. Durch das in ihren Adern fließende Älteren-Blut verfügt sie über sehr mächtige Skills, die hier fehlen.

Dieser gigantische Unterschied wird auch von CD Projekt RED bestätigt (via: GamesRadar) und ist natürlich Absicht. Natürlich soll es auch in The Witcher 4 wieder einen gewissen Fortschritt und freischaltbare Fähigkeiten geben. Ciri wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit im Verlauf des Spiels immer mächtiger und muss dafür zu Beginn leider erst einmal ein paar Skills einbüßen.

"Die Lücke zwischen ihrer totalen Übermacht am Ende des vorherigen Spiels und jetzt, mit den Fähigkeiten, die sie im Trailer zeigt ... irgendetwas ist in der Zwischenzeit natürlich passiert."

Was genau passiert ist, will momentan leider noch niemand verraten. Die Macher von The Witcher 4 erklären lediglich, dass sie riesigen Respekt für all die Hintergrundgeschichten aus den Büchern und bisherigen Spielen haben und sehr lang und gut darüber nachgedacht haben, wie sie das lösen. Mit offenbar sehr befriedigendem Ergebnis:

"Aber das war eine der ersten Fragen, auf die wir eine Antwort gefunden haben und es ist das, wodurch wir in der Lage waren, diese Original-Story zu erschaffen, die mit The Witcher 4 beginnt."

Fest steht mittlerweile aber auf jeden Fall, dass Ciri "schneller und agiler" sein soll, aber man auf jeden Fall immer noch sehr klar erkennen könne, dass sie von Geralt großgezogen wurde. Ihr Kampfstil unterscheidet sich also natürlich in einigem von dem ihres Mentors, aber sie wird dem Ganzen auch ihre eigene Note verpassen können.

Wie findet ihr die Aussagen und was vermutet ihr, dass in der Zwischenzeit passiert sein könnte? Wieso hat Ciri einen Teil ihrer Kräfte verloren?