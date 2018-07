Geralts Reise ist mit The Witcher 3: Wild Hunt und den dazugehörigen DLCs Hearts of Stone und Blood and Wine zwar beendet, das Ende der The Witcher-Reihe bedeutet das aber nicht.

Das polnische Studio CD Projekt RED betonte in der Vergangenheit mehrmals, aktuell keine Pläne für The Witcher 4 zu haben, stellte aber gleichzeitig in Aussicht, dass ein neues Spiel aus dem Witcher-Universum definitiv möglich sei.

Neues The Witcher schon in Arbeit?

CD Projekt RED arbeitet neben Cyberpunk an einem geheimen AAA-Projekt

Ginge es nach Doug Cockle, englischer Synchronsprecher von Hexer Geralt, dann sehen wir im nächsten The Witcher-Spiel Ciri in der Hauptrolle.

Geralt-Sprecher wünscht sich Ciri als Hauptcharakter

Gamereactor hatte die Gelegenheit, mit Doug Cockle über seine Sprecherrolle in Victor Vran: Overkill Edition zu sprechen und nutzte dabei die Chance, ihn außerdem über die Zukunft der The Witcher-Reihe auszufragen. Cockle nimmt dabei kein Blatt vor dem Mund:

"Wenn ihr auf The Witcher 4 anspielt, kann ich nur sagen, dass ich momentan nichts darüber weiß. Aber ich denke, dass (ein neues The Witcher) kommen wird. Das ist meine eigene Meinung, und CD Projekt Red weiß, was sie tun. "

"Ich weiß zwar momentan nicht, was ihr Plan ist, aber ... Wenn ich CD Projekt Red wäre, würde ich The Witcher 4 machen. Dabei würde ich mich aber auf Ciri konzentrieren. In The Witcher 3 deutet sie darauf hin, andere Welten zu besuchen [...], Und ich denke, ein Spiel um sie herum, in dem wir diese verschiedenen Welten besuchen, wäre ein cooles The Witcher-Spiel."

Achtung: Mit den Aussagen des Synchronsprechers sind wieder ein neues The Witcher-Spiel noch Ciri in der Hauptrolle offiziell bestätigt.

Wen wünscht ihr euch in der Hauptrolle eines neuen The Witcher-Spiels?