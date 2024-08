Geralt kehrt in Witcher 4 zurück - Sprecher plaudert aus dem Nähkästchen und verrät, wie groß seine Rolle sein wird

Doug Cockle ist der englische Synchronsprecher von Geralt. Zuletzt hat er Rollen in den Top-Spielen Baldur's Gate 3 und Alan Wake 2 gesprochen.

Der Entwicklung von The Witcher 4 steht nichts mehr im Weg, vor allem seitdem CD Projekt RED auch die letzten Mitarbeiter*innen von Cyberpunk 2077 abgezogen hat. Dennoch müssen wir uns noch einen Moment bis zur Veröffentlichung gedulden, da laut eigenen Angaben ein Release von The Witcher: Codename Polaris – so ist The Witcher 4 übrigens auch bekannt – frühestens im Jahr 2025 möglich sein sollte.

Geralt kehrt zurück zu The Witcher 4, Umfang ist jedoch unbekannt

In einem Gespräch mit Fall Damage, in dem es um die ikonischen Sätze des weißen Wolfs geht, spricht der Synchronsprecher von Geralt, Doug Cockle, unter anderem auch über den zukünftigen Ableger der Witcher-Reihe. Darin komme Geralt durchaus noch vor, jedoch drehe sich die Handlung nicht mehr um ihn. So lauten übersetzt die genauen Worte von Cockle:

„Witcher 4 wurde angekündigt. Ich kann nichts darüber sagen. Was wir wissen, ist, dass Geralt Teil des Spieles sein wird. Wir wissen jedoch nicht, wie sehr und dass das Spiel sich nicht auf Geralt fokussieren wird. Es geht also nicht um ihn dieses Mal. Wir wissen nicht, um wen es gehen wird. Ich bin aufgeregt, das herauszufinden – ich will es wissen! Ich habe noch kein Skript gesehen, aber ich könnte es euch nicht sagen, selbst wenn ich es gesehen hätte. Das ist die Sache, weswegen ich auch komplett lügen könnte. Aber tue ich nicht. Oder doch?“ Doug Cockle, Synchronsprecher von Geralt aus The Witcher, im Gespräch mit Fall Damage

Wenn ihr noch dieses Jahr Doug Cockle in der Rolle von Geralt von Riva erleben wollt, dann könnte The Witcher: Sirens of the Deep etwas für euch sein. Das ist der Trailer:

0:57 The Witcher: Sirens of the Deep - Erster Trailer zum Anime bestätigt legendären Sprecher für Geralt

Aktuell ist die ganze Angelegenheit noch ziemlich mysteriös. Zum Glück bietet die Welt von The Witcher, die der Autor Andrzej Sapkowski zum Leben erweckt und die CD Projekt RED für eine Generation von Spieler*innen bekannt gemacht hat, viele spannende Charaktere.

Wenn The Witcher 4 wie nach Plan im Jahr 2025 erscheint, dann dürften auch weitere Informationen zum Anfang der neuen Witcher-Trilogie nicht mehr ewig auf sich warten lassen.

Wollt ihr in The Witcher 4 bekannte Charaktere begleiten oder lieber mit ganz neuen Gesichtern unterwegs sein?