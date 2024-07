Gemüsebauer ist riesiger Witcher-Fan und moddet das Spiel in seiner Freizeit - so gut, dass CD Projekt ihn einstellt und den vierten Teil entwickeln lässt

The Witcher 4 aka The Witcher: A new Saga begins wird von mehreren ehemaligen Moddern mit entwickelt.

Vom Gemüsebauer und The Witcher-Fan, der moddet, zum Entwickler am vierten Teil der Reihe: Genau diese überaus ungewöhnliche Laufbahn hat ein ehemaliger Landwirt aus Australien hingelegt.

Seine hobbymäßigen Modding-Skills waren so beeindruckend, dass er mittlerweile an The Witcher 4 mit dem Codenamen Polaris arbeitet. Damit ist er nicht einmal allein, es gibt wohl eine ganze Menge ehemaliger Modder, die das Ganze jetzt höchst professionell bei CD Projekt RED betreiben.

The Witcher 4 wird von mehreren ehemaligen Moddern entwickelt und einer davon war früher hauptberuflich sogar Gemüse-Bauer

Darum geht's: Wie wir wahrscheinlich alle wissen, befindet sich bei CD Projekt RED bereits das nächste The Witcher-Spiel in der Mache. Es dürfte der nächste Titel sein, den das Entwicklerstudio veröffentlicht, es bildet den Anfang einer neuen Trilogie und es hört bisher nur auf den Arbeitstitel Polaris. Hier könnt ihr euch einen ersten Mini-Teaser und ein bisschen was Drumherum ansehen:

20:34 Der Witcher-Reveal verrät fast nichts, weil er nicht für euch war

Vom Bauern zum Entwickler: In einem Interview erklärt Associate Game Director Pawel Sasko von CD Projekt RED, dass ungefähr die Hälfte der Leute, die die Quests in Cyberpunk 2 entwickeln, früher einfach nur Modder waren. Wer also irgendwann mal Videospiel-Entwickler werden will, täte gut daran, sich vorher das Modden beizubringen.

"Es gibt da ein kleines Team namens Yigsoft, das nur aus Moddern besteht. Es sind ungefähr 20 von ihnen und sie arbeiten mit uns. Ich will sie nicht als Outsource bezeichnen, weil sie das wirklich nicht sind, sie sind ein Teil von uns." (via: Push Square)

Um zu verdeutlichen, wie groß der Einfluss sein kann, den so ein Nischen-Hobby wie Spiele-Modden ausüben kann, erzählt der CDPR-Mensch die Story von Eero Varendi. Der habe zunächst noch in Australien Rote Bete angebaut und nur nebenbei Videospiele gemoddet, sei aber schon immer großer The Witcher-Fan gewesen. Über YouTube sei Pawel Sasko auf die beeindruckenden Fähigkeiten des Modders aufmerksam geworden.

"Ich habe das Video gesehen und dachte 'verdammt, das ist so hochqualitative Arbeit', also hab ich Philipp Weber gefragt, der ein Modder ist 'Kennst du diesen Typen in der Community?' und er sagte 'ja, ich weiß, er er ist."

So kam eins zum anderen

Über diesen Mittelsmann habe er dann nach einem Lebenslauf gefragt und Eero Varendi zu einem Test eingeladen, den dieser mit extrem guten Ergebnissen bestanden habe. Daraufhin wurde er nach Polen eingeflogen und hat seine Karriere beim The Witcher-Studio als Entwickler begonnen.

"Er war glaube ich 20 oder 21 und hat zu dieser Zeit in Australien gelebt. Er hat mit einer riesigen Erntemaschine Rote Bete eingesammelt, so eine große Maschine, die fahren und sammeln. Das war, was er gemacht hat, und abends hat er gemoddet. [...] Jetzt ist er ein Senior bei Polaris, dem neuen Witcher-Spiel."

Wann kommt das nächste The Witcher-Spiel

Es dürfte noch eine ganze Weile dauern. Wie lange genau, wissen wir leider nicht, aber wir gehen davon aus, dass ihr noch mehrere Jahre auf den Release warten müsst. Immerhin soll es danach mit den beiden Nachfolgern nicht mehr so lange Wartezeiten geben, aktuell ist geplant, sie jeweils drei Jahre nach dem Vorgänger veröffentlichen zu können. Ob das alles klappt, steht natürlich auf einem anderen Blatt.

Wie findet ihr die Story über den Gemüsebauern? Moddet ihr zufälligerweise auch in eurer Freizeit und arbeitet etwas ganz anderes?