Das ist das erste CD Projekt Red-Spiel, das vermutlich nach Cyberpunk 2077 kommt

Projekt Polaris - oder auch das nächste Witcher-Spiel ist aktuell am meisten fortgeschritten. Deswegen erwartet uns als Nächstes wohl eher eine Fantasywelt anstatt eine futuristische Stadt.

Die Nachricht, dass nun offiziell niemand mehr von CD Projekt RED an Cyberpunk 2077 arbeitet, ist noch gar nicht so alt. Trotzdem ist es an der Zeit, in die Zukunft zu schauen und zu sehen, welches Spiel uns als Nächstes erwarten könnte. Wer mehr über das Ende von Cyberpunk 2077 lesen will, kann sich den Artikel von Kollege David anschauen:

The Witcher 4 wird wahrscheinlich das nächste Spiel von von CD Projekt RED

Das nächste Spiel von CD Projekt RED wird vermutlich Projekt Polaris sein, was euch mehr unter dem Namen The Witcher 4 sagen müsste. Das lag schon vorher nahe, weil mit 407 Personen die meisten Angestellten des Unternehmens an diesem Projekt beteiligt sind.

Nun hat Paweł Sasko, Associate Game Director bei CD Projekt RED, im Flow Games Podcast diese Annahme bestätigt: Projekt Polaris sei aktuell das fortgeschrittenste Projekt von CD Projekt RED. Zusätzlich dazu hat er verraten, dass die Produktion vom nächsten Witcher-Teil bereits in den Startlöchern steht und bald losgehen müsste.

The Witcher 4 wird mit seiner Veröffentlichung als erster Teil eine komplett neue Hexer-Trilogie einläuten. Trotzdem solltet ihr das Spiel nicht vor frühestens 2025 erwarten – die beiden Nachfolger sollen außerdem jeweils drei Jahre nach dem zuvor erschienen Spiel auf den Markt kommen. Das heißt, dass wir auf ein potenzielles The Witcher 6 bis nach dem Jahr 2030 warten müssen. Alles Zukunftsmusik.

Wenn ihr dieses Jahr noch unbedingt neue Witcher-Inhalte braucht, könnte der kommende Anime The Witcher: Sirens of the Deep etwas für euch sein:

0:57 The Witcher: Sirens of the Deep - Erster Trailer zum Anime bestätigt legendären Sprecher für Geralt

An diesen Spielen arbeitet CD Projekt RED außerdem

Während eine neue Witcher-Trilogie die Entwickler*innen von CD Projekt RED vor genügend ambitionierte Ziele stellt, steht trotzdem noch eine ganze Reihe weiterer Projekte an. Mit Orion, Sirius, Canis Majoris, Hadar sowie “anderen Projekten“ erwartet uns noch eine ganze Menge. Während Sirius einen weiteren Titel aus dem Hexer-Universum darstellt, bleibt Orion beim moderneren Cyberpunk-Universum.

Bei welchem Projekt der Witcher-Entwickler*innen ist eure Vorfreude am größten?