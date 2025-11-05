The Witcher: Geralt-Darsteller Liam Hemsworth sagt, die Spiele sind "großartig, wenn man keine Beziehung, einen Job oder irgendwas anders im Leben zu tun hat"

Diese Aussage des Geralt-Darstellers war vielleicht nicht ganz durchdacht. (Bild: Netflix)

Denken wir an die Enthüllung der ersten Staffel von The Witcher zurück, dürften viele Fans sich noch erinnern, wie misstrauisch sie damals waren, ob Henry Cavill einen guten Geralt von Riva abgeben würde. Letztlich konnte der Schauspieler die Fangemeinde aber für sich gewinnen – wohl nicht zuletzt auch, da er selbst Fan der Buchvorlage und auch Spiele ist.



Inzwischen hat Liam Hemsworth die Rolle des Hexers übernommen und outet sich ebenfalls als Fan der Spiele – wenn auch mit etwas unglücklicher Wortwahl.

Liam Hemsworth war Fan eines Witcher-Spiels, ehe er die Rolle übernahm

Kürzlich hatte Liam Hemsworth nämlich einen Auftritt bei der Kelly Clarkson Show, bei dem es auch um seine Rolle als Geralt ging. Dabei verriet der Darsteller, dass er ein Fan der Spiele sei – oder zumindest eines der Spiele, denn er nennt hier nur die Einzahl.

Welches Spiel er meint, klärt er nicht. Vermutlich dürfte es aber The Witcher 3 sein, wenn es um die investierten Stunden geht:

"Ich war ein Fan des Videospiels. Ich hab das Videospiel vor ungefähr acht Jahren gespielt. Und es ist ein großartiges Spiel, wenn du keine Beziehung hast oder einen Job oder irgendwas anderes zu tun im Leben. Es verlangt nämlich wirklich eine Menge Aufmerksamkeit. Aber ja, ich war ein Fan davon."

Diese Aussage dürfte wohl mit einem Augenzwinkern gemeint zu sein, da Hemsworth selbst danach darüber lacht. Auch wenn die Andeutung, dass große Videospiele nur etwas für Arbeitslose oder Menschen ohne Familie sei, vielleicht nicht gerade glücklich ist.

Danach spricht Hemsworth auch noch darüber, wie er sich damit gefühlt hat, die Rolle von Geralt zu übernehmen. So habe er "erst ein wenig gezweifelt". Immerhin sei es eine ungewöhnliche Situation, mitten in der Serie für die Hauptrolle einzuspringen. Zudem sei Hemsworth ein riesiger Fan von Henry Cavill und dessen Arbeit in der Serie gewesen:

"Ich glaube, wenn ich selbst kein Fan gewesen wäre, hätte ich nicht zugesagt. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich dem Charakter [Geralt] etwas geben kann. Und ich hatte das Gefühl, als hätte ich eine interessante Herangehensweise für diesen Teil der Reise."

Staffel 4 hat als erste Season mit Liam Hemsworth nicht den besten Start hingelegt. Nicht nur erreicht die Serie ihren bisher niedrigsten Review-Score auf Rotten Tomatoes, auch die Zuschauer*innenzahlen sind laut Netflix-Angaben im Vergleich zur letzten Staffel um 50% zurückgegangen. Für viele Fans ist Hemsworth dabei gar nicht das Problem, aber schon seit einer ganzen Weile herrscht viel Verdruss gegenüber den Entscheidungen und dem Writing der Serie.