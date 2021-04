The Witcher: Monster Slayer – Ihr könnt den Pokémon Go-Klon schon vor Release im Sommer spielen

The Witcher: Monster Slayer soll im Sommer 2021 auf eure mobilen Geräte kommen. Damit der Launch des AR-Games auch reibungslos verläuft, ermöglichen es die Entwickler einigen Spieler:innen, das Abenteuer schon früher zu testen.

So nehmt ihr teil: Wer ein Android-Smartphone besitzt, kann sich ab sofort auf der offiziellen Seite von The Witcher: Monster Slayer für eine Teilnahme am Early Access bewerben. Noch in diesem Monat bekommt ihr Bescheid, ob ihr zu den Auserwählten gehört.

Das ist The Witcher: Monster Slayer

The Witcher: Monster Slayer ist ein Pokémon Go-Klon und macht daraus keinen Hehl. Genau wie beim großen Vorbild seid ihr in der Natur unterwegs und sucht nach Monstern. Diese erscheinen auf dem Bildschirm eures Smartphones.

Im Gegensatz zu Pokémon Go scheint der Fokus jedoch mehr auf den Kämpfen zu liegen. Ähnlich wie in The Witcher 3 müsst ihr euch gut überlegen, wie ihr eine Auseinandersetzung angeht.

Hier ist die offizielle Beschreibung der Entwickler von Spokko, die zu CD Projekt gehören:

"The Witcher: Monster Slayer ist ein ortsbezogenes Augmented-Reality-Rollenspiel, dass euch auffordert ein professioneller Monsterjäger zu werden. Wandert in die Welt, die euch umgibt, und nutzt euer Smartphone, um Monster aus dem Witcher-Universum ausfindig zu machen, die durch die nähere Umgebung streifen. "

"Verfolgt diese Monster, und bereitet euch auf den Kampf vor, indem ihr die Tageszeit, das Wetter und eure Witcher-Kenntnisse nutzt, um euch auf eurem Weg, ein Elite-Monsterjäger zu werden einen Vorteil zu verschaffen."

Wann erscheint The Witcher: Monster Slayer?

Ein genaues Erscheinungsdatum für The Witcher: Monster Slayer gibt es derzeit noch nicht, aber es ist bekannt, dass der Titel für iOS und Android kommen wird. Da der weltweite Release für den kommenden Sommer angepeilt ist und die Bewerbungsphase für den Early Access Ende April endet, wird die Testphase vermutlich schon im Mai oder spätestens im Juni starten. Mit etwas Glück könnt ihr also schon bald auf Monsterjagd gehen.

Freut ihr euch auf The Witcher: Monster Slayer?