The Witcher: Monster Slayer - Release zum Pokémon Go für Witcher-Fans ist bekannt

Mit Monster Slayer wartet ein neues Witcher-Spiel auf uns, das stark an Pokémon Go erinnert. Nachdem es bereits seit einigen Monaten in Australien und Neuseeland spielbar ist, wird der Titel im Juli nun auch im Rest der Welt veröffentlicht. Das gaben CD Projekt Red und Spokko offiziell bekannt.

Wann erscheint The Witcher: Monster Slayer bei uns? Das Mobile-Spiel wird am 21. Juli 2021 weltweit für Android und Apple iOS ausgerollt.

Was kostet das Monster Slayer? Das Spiel setzt auf ein Free2Play-Modell. Ihr könnt es kostenlos spielen, aber optional auch In-Game-Käufe tätigen.

Passend zu den Neuigkeiten des globalen Releasetermins gab es auch einen neuen kleinen Trailer, den ihr hier seht:

Das ist The Witcher: Monster Slayer

Das Free2Play-Spiel für Android und iOS kommt vom Mobile-Entwickler Spokko, der zur CD Projekt-Familie gehört. Wie Pokémon Go setzt es dabei auf die AR-Technik (Augmented Reality), erweitert also das Spielgeschehen durch unsere echte Realität.

In der Praxis bedeutet das, dass Monster und mehr über das Smartphone in der realen Welt dargestellt werden, während wir als Hexer*in mit ihnen kämpfen bzw. interagieren.

Ihr könnt euch für die Android-Version bereits registrieren: Wer The Witcher: Monster Slayer pünktlich zum Release am 21. Juli auf Android-Geräten spielen will, kann sich bereits im Google Play Store registrieren. Als Bonus winkt das Kaer Morhen-Stahlschwert, das euch 10% mehr Erfahrung im Spiel bringt.

Was haltet ihr von The Witcher: Monster Slayer? Interessiert euch der Mobil-Titel?