The Witcher Staffel 4: Erste Infos zum Start, Cast, Story und mehr

Hier findet ihr alles Wichtige zur vierten Staffel von The Witcher auf Netflix.

Netflix geht mit The Witcher in eine vierte und fünfte Staffel, das ist bereits sicher. Wann ihr mit den neuen Episoden rechnen könnt, wie es um den Cast steht und in welche Richtung sich die Handlung bewegt, das fassen wir für euch hier im Artikel zusammen.

Disclaimer: Wir werden den Artikel nach Erhalt weiterer Informationen stets aktualisieren. Hier seid ihr bei der vierten Staffeln von The Witcher als immer auf dem aktuellen Stand.

Wann ist der Start von The Witcher Staffel 4 auf Netflix?

Wann es konkret weitergeht, ist noch nicht bekannt, jedoch müsst ihr euch mit hoher Wahrscheinlichkeit bis zum Jahr 2025 gedulden. Es ist zudem wahrscheinlich, dass Netflix die Episoden ähnlich wie in der dritten Staffel in zwei Wellen veröffentlicht, die wenige Wochen voneinander trennen.

Grund für den verzögerten Start von Staffel 4 sind die anhaltenden Hollywood-Streiks der Drehbuchautor*innen und Schauspieler*innen, in denen bessere Arbeitsbedingungen samt höherer Löhne gefordert werden.

Bereits für September 2023 angesetzte Dreharbeiten zur vierten The Witcher-Staffel sollen durch den Doppelstreik jetzt erst 2024 beginnen. (via Redanian Intelligence)

Wie sieht der Cast von Staffel 4 aus?

Starten wir zunächst mit der größten Änderung: Hexer Geralt wird in Staffel 4 nicht länger von Henry Cavill verkörpert, sondern erstmals von Liam Hemsworth (Die Tribute von Panem) – weitere Infos zum Wechsel.

Davon ab bleibt die Besetzung der Garde an bekannten Hauptfiguren unverändert:

Geralt: Liam Hemsworth

Liam Hemsworth Ciri: Freya Allan

Freya Allan Yennefer: Anya Chalotra

Anya Chalotra Rittersporn: Joey Batey

Liam Hemsworth verkörpert in Staffel 4 erstmals Geralt (Bildquelle: Arkansas, 2020, Lionsgate)

Die Handlung: Wie geht's in Staffel 4 weiter?

Die Story wird sich in Staffel 4 in drei getrennte Handlungsstränge aufspalten: Ciri, Yennefer und Geralt.

SPOILER-WARNUNG: Ab hier werden wir grob auf das Ende von Staffel 3 und den Anfang von Staffel 4 eingehen.

Bereits das Ende von Staffel 3 hat im Anschluss an den Vorfall auf Thanedd angedeutet, dass unsere drei Hauptfiguren künftig getrennte Wege gehen, während im The Witcher-Universum weiter der Krieg zwischen Nilfgaard und den Königreichen des Nordens tobt.

Während sich Geralt auf der Suche nach Ciri befindet, die sich als Diebin Falka der Rattenbande angeschlossen hat, ist Yennefer damit beschäftigt, Vilgerotz aufzuspüren und zu töten.

Auf dieser Buchvorlage beruht Staffel 4: Mittlerweile sind wir in der Roman-Vorlage von Autor Andrzej Sapkowski im dritten Band "Feuertaufe" angelangt und es ist nicht ausgeschlossen, dass auch Band 4 "Schwalbenturm" behandelt wird.

Seid ihr schon gespannt, wie sich Liam Hemsworth als Hexer schlägt und wie hat euch die Serie bislang gefallen?