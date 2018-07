The Division 2 - Story soll die Überlebenden in den Mittelpunkt stellen, nicht den Virus

Dass die Story von The Division ihrem spannenden Setting nicht gerecht wurde, dürfte drei Jahre nach Release keine Neuigkeit mehr sein. Und dass der Nachfolger The Division 2 nach Angaben der Entwickler alles besser machen will, klingt Monate vor Release natürlich erstmal nach einem Marketing-Versprechen. Im Interview mit Gamingbolt verrät Massives Creative Director Chadi El-Zibaoui nun aber zumindest einige Details:

"Tatsächlich konzentriert sich die Story sehr auf die Überlebenden, wie sie sich angepasst und innerhalb der sieben Monate organisiert haben. Im ersten The Division ging's vor allem um die Reaktion auf den Virusausbruch und die dadurch entstehenden Unruhen. Jetzt schließen sich hingegen Menschen zusammen, bewaffnen sich, wagen den Wiederaufbau, statt sich ihrem Schicksal zu ergeben."

Neuer Schauplatz, neue Chance

Zur Einordnung: The Division 2 spielt sieben Monate nach dem Vorgänger, verlagert das Geschehen von New York City nach Washington und begleitet die Division-Agenten bei dem Versuch, Kontakt zum eigenen Hauptquartier wiederherzustellen. Im Vorgänger wurde die Geschichte vor allem durch Audio-Logs und einige Nebenfiguren erzählt, die regelmäßig über Funkkontakt das Geschehen kommentierten.

Bisher haben wir von der Story des Nachfolgers quasi nichts gesehen. Die Trailer zeigen keine Charaktere, in unseren Anspiel-Eindrücken gab es reines Gameplay ohne größeren Kontext. Der Fokus auf eine robustere Kampagne als im Vorgänger ist aktuell also vor allem ein Versprechen.

