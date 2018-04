The Witcher - Netflix-Serie geht nicht vor 2020 an den Start

Es gibt ein neues Update zum aktuellen Stand der The Witcher-Serie, die sich aktuell bei Netflix in Arbeit befindet. Produzent Erik Barmack liefert ein paar neue Informationen wie es aktuell mit der TV-Version von Hexer Geralt aussieht und bestätigt (via Reddit), dass die Witcher-Serie nicht vor 2020 starten wird.

Drehbuch der Serie noch in Arbeit

Als Grund gibt Erik Barmack die noch nicht abgeschlossene Arbeit am Drehbuch an. Während Autorin und Showrunnerin der Serie, Lauren S. Hissrich, bereits (via Twitter) kurze Ausschnitt aus dem Skript zur Pilotfolge veröffentlichte, handelt es sich dabei noch nicht um die endgültige Fassung. Laut Erik Barmack ist das Skript zur kompletten ersten Staffel noch nicht fertig gestellt und bedarf noch einer Überarbeitung.

Besuch beim Witcher-Autor Andrzej Sapkowski

Zeitgleich reist die Autorin nach Polen und besucht dort Andrzej Sapkowski, den Verfasser der Romanvorlage und Schöpfer von The Witcher. Die Netflix-Serie basiert auf der Buchvorlage und weniger auf der beliebten Spielereihe von CD Project Red. Dennoch gibt es auch für die Spielefans ein Wiedersehen mit vielen bekannten Charaktere, allen voran Geralt und Siri.

Inzwischen bestätigt der Produzent der Witcher-Serie, dass die Filmarbeiten in Polen sowie Ost- und Zentral-Europa stattfinden werden. Sobald das Drehbuch fertig ist, beginnt sicherlich auch endlich die Suche nach einer passenden Besetzung.

Eine Besetzung gibt es noch nicht

Schon jetzt sprechen sich die vielen Fans im Internet für Schauspieler Mads Mikkelsen in der Rolle des Hexers Geralt von Riva aus. Gleichzeitig einigten sich viele Fans darauf, dass Mark Hamill für die Rolle des Vesemirs ideal sei. Ob das die Entwickler der Serie auch so sehen, wird sich hoffentlich schon bald zeigen.