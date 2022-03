Switch: Ihr kriegt eines der besten Anti-Kriegsspiele gerade um 95% reduziert

This War of Mine ist ein Anti-Kriegsspiel, das uns schonungslos die Schrecken des Krieges erleben lässt.

95 Prozent Rabatt: Die Kriegssimulation des polnischen Entwicklerstudio 11 bit studios könnt ihr euch ab sofort auf der Nintendo Switch mit 95 Prozent Rabatt im Sale holen. Mit dabei sind das Grundspiel und alle drei veröffentlichten DLCs.

Wieviel kostet es? 1,99 Euro

1,99 Euro Wie lange gilt das Angebot? 29.3. - 26.4.

29.3. - 26.4. Wo gibt es das Spiel? Nintendo eShop

Das erwartet euch in This War of Mine

Während wir in den meisten Kriegsspielen die Rolle eines Soldaten übernehmen, schlüpfen wir in This War of Mine in die Schuhe der Überlebenden. Anstatt Eroberung und Ruhm stehen Hunger und Überlebenskampf auf dem Plan. Wir schleichen durch die Stadt, sammeln Ressourcen und kümmern uns um andere Überlebende. Der Schwierigkeitsgrad ist dabei relativ hoch angesetzt, um dem Szenario gerecht zu werden.

Hier die offizielle Beschreibung:

Triff Entscheidungen, die über Leben und Tod entscheiden. Lass dich dabei von deinem Gewissen leiten. Versuche entweder, alle in deinem Unterschlupf zu beschützen oder opfere einige von ihnen, um längerfristig zu überleben. Im Krieg gibt es keine guten oder schlechten Entscheidungen – es geht nur ums Überleben.

Diese Inhalte sind mit an Bord:

This War of Mine – die Komplettversion des Grundspiels

– die Komplettversion des Grundspiels Anniversary Edtion-Update – Neue Charaktere zum Interagieren, neue Schauplätze zum Erkunden und neue Enden zum Erleben. Dieses Update wurde speziell für das zweite Jubiläum des Spiels entwickelt.

– Neue Charaktere zum Interagieren, neue Schauplätze zum Erkunden und neue Enden zum Erleben. Dieses Update wurde speziell für das zweite Jubiläum des Spiels entwickelt. The Little Ones-DLC – Erlebt die Schrecken des Krieges aus einer ganz neuen Perspektive, der eines Kindes.

– Erlebt die Schrecken des Krieges aus einer ganz neuen Perspektive, der eines Kindes. This War of Mine Stories – alle drei neuen Geschichten, die in der Welt von „This War of Mine“ angesiedelt sind. Diese drei DLCs bieten euch die Möglichkeit, den Krieg aus anderen Perspektiven zu erleben, und bieten sowohl „This War of Mine“-Veteranen als auch neuen Spieler*innen brandneue Erfahrungen.

Vor allem The Little Ones zeigt, wie es den Schwachen – in diesem Fall kleinen Kindern – im Krieg ergeht. Hier seht ihr einen Trailer zu dem DLC:

Studio spendete an Opfer in der Ukraine

Vermutlich ist momentan nicht allen nach einem Spiel zumute, das so sehr an die Kriegshandlungen in der Ukraine erinnert. Allerdings können Spiele auch dabei helfen, uns bestimmte Umstände näherzubringen, sei es auch nur spielerisch.

Zudem sei erwähnt, dass das Entwicklerstudio eine woche lang alle Einnahmen mit This War of Mine an das Rote Kreuz Ukraine spendete. Die Aktion ist inzwischen abgelaufen.