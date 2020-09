THPS 1+2: Jack Black ist in beiden Teilen dabei & das müsst ihr dafür tun

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 ist endlich erschienen und liefert die volle Ladung Nostalgie. Dazu gehören neben allen Levels der Originale in viel schönerer Ausführung auch freischaltbare Geheimnisse wie zum Beispiel zusätzliche Skater. Wie in den früheren Spielen können wir auch dieses Mal wieder als Cop durch die Gegend heizen. Der Polizist namens Officer Dick wird dieses Mal vom Schauspieler Jack Black verkörpert.

Officer Dick ist wieder mit von der Partie, aber das freischalten kann dauern

Dataminer hatten Recht: Wie so oft behalten die Leaks und Dataminer wieder einmal Recht. Schon in der Demo für Vorbesteller*innen hatten findige Fans Hinweise auf Officer Dick sowie auf einen spielbaren Außerirdischen entdeckt. Nun wissen wir es mit Sicherheit. Jack Black wird zwar nicht offiziell genannt, verkörpert aber den Polizisten.

Officer Dick kann wie in den Original-Spielen THPS und THPS 2 auch in der Neuauflage als eigener spielbarer Skater freigeschaltet werden. Wer also unbedingt als Polizist und gleichzeitig als Jack Black durch die Level von THPS 1+ 2 rollen möchte, kann das nun nach Herzenslust tun.

Die Bedingungen: Dafür müsst ihr allerdings zunächst einige Herausforderungen abschließen, die nicht ganz ohne sind. Wie bereits in den alten Original-Teilen bekommt ihr frische Skater nicht einfach auf dem Silbertablett serviert. Stattdessen müsst ihr sie in mühevoller Kleinstarbeit freispielen.

Um Jack Black als Officer Dick freizuschalten, müsst ihr sämtliche Herausforderungen in der Create-a-Skater Collection absolvieren. Von diesen Challenges gibt es laut Gamespot insgesamt 24, wie auch auf diesem Screenshot zu sehen ist:

Alle anderen Achievements und freispielbaren Trophäen der Tony Hawk's-Neuauflage findet ihr hier:

Ich persönlich lege zwar absolut keinen Wert darauf, als Polizist und/oder Jack Black zu spielen, freue mich aber trotzdem wahnsinnig drauf, mich gleich nach Feierabend endlich ebenfalls ins Getümmel und die nostalgischen Gefühle stürzen zu können (und alles freizuschalten). Wie THPS 1+2 im Gamepro-Test abschneiden, könnt ihr hier nachlesen.

Freut ihr euch drauf, als Officer Dick aka Jack Black spielen zu können? Welche*n Skater*in wählt ihr als erstes aus?