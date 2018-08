Wenn ich an meine ersten Erfahrungen mit Multiplayer-Shootern auf der Konsole denke, dann fällt mir sofort die TimeSplitters-Reihe ein. Die kultige Marke der Entwickler von Free Radical Design feierte Anfang der 2000er auf PS3, Xbox und GameCube Erfolge, verschwand danach aber leider in der Versenkung.

Nun hat sich der deutsche Publisher Koch Media die Rechte am Franchise gesichert.

Die Split-Screen-Action kehrt zurück

Bislang lag die Marke bei Crytek, doch so wirkliche Pläne kamen dabei nicht mehr zustande. Die Worte von Klemens Kundratitz, CEO bei Koch Media, klingen nun aber ambitioniert und zukunftsorientiert:

"Wir freuen uns sehr, die TimeSplitters-Marke gekauft zu haben. Die originalen Spiele boten Fans jede Menge Inhalt und eine echte und wirklich spaßige Arcade-Shooter-Erfahrung. [...] Wir haben viele Fans der TimeSplitters-Spiele in unsereren Reihen, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, ein Produkt zu schaffen, dass das heutige Videospiel-Publikum begeistern wird."

Die Original-Entwickler sind noch da: Das Team von Free Radical Design wurde 2014 nach einigen Umstrukturierungen aufgelöst und ein Großteil der Entwickler schloss sich zusammen, um Dambuster Studios zu gründen. Das neue Studios steht seitdem unter der Schirmherrschaft von Deep Silver, die ebenfalls zu Koch Media gehören.

Auch Second Sight wurde gekauft: Neben der Shooter-Marke sicherte sich Koch Media auch noch die Rechte an Second Sight, einem Action-Adventure mit Stealth-Einschlag, das 2004 ebenfalls bei Free Radical Design entstand.

Habt ihr die TimeSplitters-Spiele damals gemocht?