TimeSplitters kommt zurück: Comeback des Shooter-Lieblings offiziell bestätigt

Lange mussten Fans auf einen neuen Teil der TimeSplitters-Serie warten. Vor 16 Jahren erschien mit TimeSplitters: Future Perfect der bisher letzte Ableger. Jetzt ist es endlich soweit, und die Arbeiten an einem neuen Serienteil wurden offiziell bekannt gegeben.

Entwicklung beginnt gerade erst: Das heißt aber nicht, dass die Wartezeit bald vorüber ist. Wie Publisher Deep Silver in einer Pressemitteilung bekannt gab, wird die Entwicklung erst in den kommenden Monaten so richtig beginnen.

Veteranen kehren für neues TimeSplitters zurück

Mit Steve Ellis und David Doak arbeiten zwei Entwickler an TimeSplitters 4, unter denen die Serie Anfang der 2000er ihre goldene Zeit feierte. Ellis gab schon 2019 bekannt, dass er gemeinsam mit THQ Nordic, die Koch Media und damit auch Deep Silver 2018 übernommen hatten, an einem Konzept für ein neues TimeSplitters arbeite.

Neues altes Studio: Jetzt ist es endlich soweit, und für die Entwicklung von TimeSplitters 4 wird das Studio Free Radical Design unter der Leitung von Ellis und Doak neu belebt: "Endlich bestätigen zu können, dass das Studio gegründet wurde und dass wir einen Plan für das nächste TimeSplitters-Spiel haben, ist unglaublich", zeigt sich Ellis euphorisch über das Projekt.

Warum wir uns auf ein neues TimeSplitters so freuen, seht ihr hier:

Im Moment kann Deep Silver noch keine Details zu dem Projekt preisgeben. Es klingt aber ganz so, als wollen die Verantwortlichen der Reihe einen würdigen Nachfolger spendieren:

"Es ist ihr einzigartiger Stil, welcher der TimeSplitters-Serie eine große und leidenschaftliche Fangemeinde beschert hat, die, ohne Zweifel, von der Gründung des neuesten Studios von Deep Silver begeistert sein wird und sich darauf freut, mehr zu erfahren, wie sich das Franchise weiterentwickelt."

Das ist TimeSplitters

In TimeSplitters springt ihr zwischen verschiedenen historischen Epochen und Schauplätzen, an denen ihr in typischer Ego-Shooter-Manier eure Feinde ins Visier nehmt. Im Fokus steht aber nicht nur die Action, sondern vor allem auch der Humor. Macht euch auf eine Menge lockere Sprüche und popkulturelle Anspielungen gefasst.

Retro-Games für neue Konsolen:

TimeSplitters steht für Koop und Spaß: Den Entwicklern wird sicher daran gelegen sein, auch mit dem neuen TimeSplitllers ein buntes und lustiges Spiel zu erschaffen, dass sich von den meist ernsten und grauen Vertretern des Genres absetzt. Besonders cool wäre es natürlich, wenn der Nachfolger erneut lokalen Koop unterstützen würde. Dann stände einem spaßigen Ritt wie damals vor allem mit TimeSplitters 2 auf der PS2, Xbox und dem Gamecube nichts mehr im Weg.

Quelle: Pressemitteilung

Was erwartet ihr von TimeSplitters 4?