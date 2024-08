PS Plus bringt legendäre PS2-Kult-Shooter nach 20 Jahren auf PS5 und PS4

TimeSplitters, TimeSplitters 2 und TimeSplitters: Future Perfect kommen zu PS Plus Premium.

Gute Neuigkeiten für TimeSplitters-Fans und PS Plus Premium-Abonnent*innen: Ihr könnt alle drei Teile der First Person-Shooter-Reihe schon bald auf PS4 und PS5 spielen.

Damit kehren die zwei neueren Spiele das erste Mal seit 19 beziehungsweise 22 Jahren auf eine PlayStation-Konsole zurück und der erste Teil war seit den PS2-Tagen überhaupt nirgendwo anders spielbar. Reinschauen lohnt sich, es handelt sich dabei um echte Kult-Klassiker.

TimeSplitters, TimeSplitters 2 und TimeSplitters: Future Perfect können dank PS Plus bald auf PS4 und PS5 gezockt werden

Darum geht's: Im Jahr des Herrn 2000 wurde mit TimeSplitters ein First Person-Shooter für die PS2 veröffentlicht, der es in sich hatte und noch zwei Nachfolger bekam.

Mit TimeSplitters 2 hat die PS2 2002 dann einen der besten Shooter der Generation erhalten und der dritte Teil war 2005 nochmal eine Steigerung. Die beiden neueren Spiele kamen auch noch für Xbox und Nintendos GameCube auf den Markt.

Ewig nicht spielbar: Während Teil 2 und TimeSplitters: Future Perfect seit 2021 dank Abwärtskompatibilität auf Xbox One und Xbox Series S/X gespielt werden können, guckten PlayStation-Besitzer*innen seit dem Release Anfang des Jahrtausends in die Röhre. Das erste TimeSplitters konnte bisher gar nicht auf einer modernen Konsole gezockt werden.

Aber damit hat es jetzt ein Ende: Wie Sony ankündigt, kommen überraschend alle drei TimeSplitters-Spiele auf PS4 und PS5, und zwar im Rahmen von PS Plus Premium. Wollt ihr also so richtig in Nostalgie schwelgen, braucht ihr ein Abo, dann kann es auch bald schon losgehen.

Wann kommen die TimeSplitters-Spiele ins Abo? Es dauert gar nicht mehr lange: Am 20. August geht's los.

Die Ankündigung wurde im selben Atemzug mit der Bekanntgabe der restlichen PS Plus Extra- und Premium-Spiele genannt. Alle neuen Spiele bei PS Plus Extra/Premium im August 2024 findet ihr hier, unter anderem gehören die Kracher The Witcher 3 und Cult of the Lamb zum Lineup dazu:

Was ist so cool an TimeSplitters? Während der erste Teil noch komplett zusammenhanglos und ohne Story daherkam, wurde insbesondere TimeSplitters 2 seinerzeit durchaus gelobt. Besonders gut kamen der Umfang, die Grafik, Performance, das abwechslungsreiche Design und der Multiplayer-Modus sowie die überaus präzise Steuerung an.

Bei Future Perfect kamen dann noch Zwischensequenzen, hübschere Grafik und mehr Gewaltdarstellungen dazu.

Was ist mit TimeSplitters 4? Zwischenzeitlich war sogar ein neuer Teil der Reihe angekündigt. Aber die Arbeit daran wurde eingestellt, nachdem Entwicklerstudio Free Radical Design (an dem sogar die TimeSplitters-Erfinder beteiligt waren) geschlossen wurde.

Grund dafür waren die "Restrukturierungsmaßnahmen" bei der Embracer Group Ende 2023. Umso cooler, dass wenigstens die ersten drei Teile zurückkommen.

Wie findet ihr TimeSplitters? Freut ihr euch drauf, die Titel (nochmal) zocken zu können?