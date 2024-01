Es gab Tintenstrahldrucker von Sony, die mit der PS2 verbunden werden und Screenshots drucken konnten

Sonys PlayStation 2 war eine sehr beliebte Konsole und hatte teils wilde, unbekannte Features.

Zur Zeit der PS2 hatten die Controller noch keine Knöpfe, mit denen wir einfach so jederzeit Screenshots machen konnten. Das ist ein Luxus, den wir zwar definitiv nicht mehr missen möchten – er wurde aber erst in den letzten Jahren eingeführt. Aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem eine Möglichkeit gegeben hätte, sich an den eigenen PlayStation 2-Screenshots zu erfreuen. Ihr konntet sie sogar direkt ausdrucken.

Ja, wirklich: Es gab sogar gleich mehrere Drucker, die direkt PS2-Screenshot drucken konnten

In der Reihe kurioser Gadgets aus der PlayStation-Vergangenheit widmen wir uns heute einem ganz besonderen Kapitel. Es geht hier nämlich darum, dass es für die PS2 zwar bereits sehr hübsche Spiele gab, aber so gut wie keine Screenshots angefertigt werden konnten. Es sei denn, ihr geht extrem umständliche Umwege oder habt einen speziellen Drucker dafür.

Ja, richtig gelesen: Es gab mehrere Drucker, die direkt an eine PS2 angeschlossen werden konnten, um Screenshots zu drucken. Da wäre einmal der Sony MPR-505. Ein Tintenstrahldrucker, dessen offizielle Webseite sogar noch online ist. Dort wird unter anderem immer noch damit geworben, dass auch auf PS2 gedruckt werden konnte.

Dann haben wir da aber auch noch den MPR-G600A, der sich unter anderem durch besonders (mittlerweile retro-)futuristisches Design auszeichnet. Das gute Stück sieht so aus, als sei es tatsächlich sogar in erster Linie für den Gebrauch mit der PS2 konzipiert worden. So sieht der Drucker aus:

Das war aber noch nicht alles, nein: Es gab auch einzelne PS2-Spiele wie zum Beispiel Gran Turismo 4, die mit bestimmten Druckern von Epson kompatibel waren. Bei diesem Rennspiel ergibt das Ganze besonders viel Sinn, weil Gran Turismo 4 einen vollumfänglichen Fotomodus hatte und sich durch die Grafik natürlich sehr gut dafür eignet.

Andere Möglichkeiten: Okay, zugegebenermaßen ist so ein Drucker nicht die einzige Chance darauf gewesen, irgendwie an PS2-Screenshots heran zu kommen. Beispielsweise ließen sich die gemachten Bilder auch einfach auf einen USB-Stick übertragen, auf den Rechner ziehen und dort dann weiter verteilen, verarbeiten oder ja, auch ausdrucken.

Wer weder Kosten noch Mühen gescheut hat, konnte selbstverständlich auch damals schon auf andere, noch sehr viel technischere Lösungen zurückgreifen. Neben Emulatoren gibt es auch Geräte wie Capture Cards, die zwischengeschaltet werden können, um Bilder oder Gameplay-Clips aufzuzeichnen.

Wie habt ihr damals Screenshots gemacht? Und habt ihr die dann auch ausgedruckt oder eher nur online geteilt?