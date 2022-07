Tiny Tina's Wonderlands-Fan hat unglaublich Glück und bekommt Item mit Droprate von 1:85 Milliarden

Tiny Tina's Wonderlands lebt von seinem Loot. Das heißt, dass viele Fans ewig grinden, um dieses eine Item zu bekommen, das perfekt zum Rest passt und die besten Werte hat. Dumm nur, dass es wirklich seltene Items gibt, mit noch selteneren Eigenschaften. Aber manchmal hat man einfach unglaublich großes Glück, wie der Streamer Moxsy. Der hat tatsächlich ein Item ergattert, dessen Werte es ganz besonders selten machen. So selten, dass die Droprate bei eins zu 85 Milliarden (!!) liegen soll. Das ist eine dermaßen niedrige Chance, dass es fast schon an ein Wunder grenzt, diese Zusammensetzung zu erhalten.

Tiny Tina's Wonderlands: Streamer bekommt das vielleicht seltenste Item ever

Darum geht's: Im Borderlands-Spinoff Tiny Tina's Wonderlands dreht sich alles um Magie, Waffen, Ausrüstung und deren Werte. Es gibt zum Beispiel nicht nur Legendären Loot, sondern darüber hinaus auch noch sogenannte Chaotische Ausrüstung, wenn ihr die Chaos-Kammern spielt. Die hat dann permanente Extra-Modifier, die euch dickere Boni geben. Nochmal seltener ist die Ascended-Ausrüstung, weil die besonders hohe passive Werte hat.

Wenn alles zusammenkommt, findet ihr in den Chaos-Kammern also Legendäre Ausrüstung, die obendrein auch noch Ascended ist. Das allein setzt schon extrem viel Glück voraus, aber dann können die einzelnen Boni auch nochmal unterschiedlich sein, von denen es normalerweise drei, manchmal aber auch fünf gibt. Streamer Moxsy hat ein Item gefunden, bei dem das extrem Unwahrscheinliche eingetreten ist: Fünf quasi perfekte Stats bei einem Asended-Item. Nicht nur das, die Mod verbessert auch noch sowohl seine Haupt- als auch Nebenklasse.

Sehr ihn euch an, der Ascended Warlock's Amalgam of Glorious Purpose (Legendary) mit fünf perfekten Boni, die allesamt Schaden oder Crit-Chance erhöhen – besser geht es wohl einfach nicht:

Extrem selten und unwahrscheinlich: Mit viel wilder Rechnerei lässt sich offenbar herausfinden, dass die Chancen darauf, so ein Teil mit diesen Werten zu finden, bei 1:85.322.160.000 steht. Oder, in Prozenten ausgedrückt: Die Wahrscheinlichkeit steht bei 0,00000000117 Prozent.

Wer sich wirklich für Mathe interessiert und wissen will, wie das ausgerechnet wird, kann sich hier ein besonderes Schmankerl gönnen:

Grind lohnt sich nicht: Das Ding ist also unfassbar selten und gezielt danach zu suchen, würde schlicht keinen Sinn ergeben. Der Grind lohnt sich einfach überhaupt nicht, weil es so unwahrscheinlich ist, jemals Erfolg zu haben. Das sagen nicht wir, das sagen die Borderlands- und Wonderlands-Profis Moxsy und Constant Canadian selbst (via Kotaku):

"In Borderlands geht nur darum, dieses eine Stück seltenen Loot zu jagen, und es zu bekommen, ist extrem aufregend. Dieses ist offensichtlich viel zu selten." "Ist es den Grind wert? Absolut nicht!"

Solltet ihr also versuchen wollen, auch so ein Amalgam zu ergattern: Lasst es bleiben! Ihr werdet mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sowieso keines bekommen, das ähnlich gut wäre. Aber falls ihr trotzdem Bock auf Loot habt, können wir euch hier zumindest alle aktuellen Shift-Codes für Gratis-Loot in Tiny Tina's Wonderlands ans Herz legen.

Was haltet ihr von so seltenen Items? Was war euer krassester Drop in Tiny Tina's Wonderlands?