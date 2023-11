Huch, Entwickler leakt Borderlands 4 und Tiny Tinas Wonderlands 2

Nicht nur Borderlands könnte einen neuen Ableger bekommen.

Es gibt gute Neuigkeiten für alle Fans von Borderlands; zumindest falls wir diesem Leak Glauben schenken: Er weist darauf hin, dass gleich zwei neue Spiele in dem Universum in Arbeit sind. Das LinkedIn Profils eines (angeblichen) Entwicklers nennt sowohl Borderlands 4 als auch eine Fortsetzung zum Spin-off Tiny Tina's Wonderlands.

Entwickler leakt wohl versehentlich gleich zwei Spiele

Dass wir durch Stellenausschreibungen darauf schließen können, dass bestimmte herbeigesehte Titel in Arbeit sind, kommt häufig vor. In Fall der möglichen neuen Gearbox-Spiele liegt der Fall aber ein wenig anders.

Was wurde geleakt? Ein Redditor hat in einem Entwickler-Profil sowohl Borderlands 4 als auch das Tiny Tina-Sequel entdeckt. Falls der Leak also zutriff, wurde die Neuigkeit zu diesen Spielen wohl versehentlich verraten.

Der neue Teil der Hauptserie ging bereits durch den Buschfunkt, ganz neu ist allerdings die Info zum Spin-off. Nachdem Gearbox-CEO Randy Pitchford verraten hat, dass der Titel sowohl die wirtschaftlichen Erwartungen als auch die Erwartungen in Sachen Kritik übertroffen habe, ist das kaum verwunderlich (via comicbook.com).

Habt ihr Tiny Tina's Wonderlands bisher noch nicht gezockt? Dann könnt ihr euch hier noch mal den Test dazu anschauen:

14:52 Der neue Borderlands-Shooter ist besser als wir dachten - Tiny Tina's Wonderlands im Test - Tiny Tina's Wonderlands im Test

Hier fassen wir für euch zusammen, wie das Spiel bei den Kritiker*innen ankam:

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Leak zutreffend ist? Ihr solltet diesen Leak erst mal mit Vorsicht genießen. Ob es sich tatsächlich um einen Entwickler handelt, der an den Titeln arbeitet, lässt sich nicht prüfen. Grundsätzlich klingt es aber plausibel, dass beide Spiele in Arbeit sind. Bis die offizielle Ankündigung von Gearbox folgt, solltet ihr euch aber nicht zu früh freuen.

Das erste Tiny Tina-Spin-off ist im Frühjahr 2022 erschienen und brachte witzig überdrehte Charaktere, ein Mix aus SciFi und Fantasy und einen richtig spaßigen Gameplay-Loop mit. Auch der Koop kam gut an.

Schenkt ihr dem Leak Glauben, überrascht er euch und hofft ihr, dass er zutreffend ist?