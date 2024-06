Spieler kauft The Last of Us 2 online, bekommt es mit Diebstahlsicherung geliefert und kann sie nicht knacken - fährt dafür 1 Stunde zum nächsten Supermarkt

Diese Version von Last of Us Part 2 kam mit gratis Sicherheitscase und keiner Möglichkeit, sie zu öffnen. (Bild: Reddit / NoTangelo3604)

Heute kaufen wir die meisten Spiele digital und selbst physische Editionen bestellen viele von uns online. Wer aber noch in den Elektronikmarkt geht, dürfte mit diesem Bild sehr vertraut sein: Die Videospiele werden hier nämlich in den Ladenregalen noch in Sicherheitscases ausgestellt, die als Diebstahlschutz dienen.

Normalerweise werden die beim Bezahlen an der Kasse dann geöffnet – dumm nur, wenn man wie dieser Redditor das Spiel online bestellt hat und es trotzdem mit Sicherheitscase geliefert bekommt.

Das Wichtigste in Kürze: Ein Reddit-User hat Schwierigkeiten, ein online bestelltes Spiel aus einem Diebstahlschutz-Case zu entfernen.

Nach einer stundenlangen Fahrt zum nächsten Walmart konnten Mitarbeiter*innen das Case öffnen.

Andere User geben humorvolle und drastische Tipps zur Lösung des Problems.

Gegen den Diebstahlschutz half nur der Weg zum nächsten Supermarkt

"Weiß irgendjemand, wie man das auf bekommt?", fragt User NoTangelo3604 in seinem Reddit-Post, in dem er ein Bild von The Last of Us Part 2 zeigt, das wohlig in einen Diebstahlschutz-Case eingepackt auf seiner Küchentheke liegt.

Andere User springen in den Kommentaren direkt darauf an und geben kecke Tipps wie: "Anscheinend weiß das nicht jeder, aber du musst das Spiel kaufen, bevor du den Laden verlässt." Allerdings dürfte das NoTangelo3604 wenig helfen.

Wie der User in einer Antwort darauf nämlich erklärt, hat er oder sie das Spiel gar nicht aus einem Laden geholt, sondern online bestellt und so zugeliefert bekommen. Und da der Sicherheitscase eigentlich genau davor schützen soll, dass das Spiel rausgenommen wird, gibt es natürlich auch keine Möglichkeit, es zu öffnen.

NoTangelo3604 scheint aber immerhin Glück im Unglück gehabt zu haben: Wie der User nämlich berichtet, ist er eine Stunde zum nächsten Walmart gefahren, wo die Mitarbeiter*innen den Diebstahlschutz tatsächlich öffnen konnten.

Die Zeit, die sich der oder die Spieler*in dadurch gespart hat, das Spiel nicht im Laden zu kaufen, ist damit allerdings definitiv wieder flöten gegangen. Wir hoffen, dass es zumindest ein gutes Angebot war.

Viele andere User haben natürlich in den Kommentaren auch noch ein paar mehr oder weniger hilfreiche Tipps zur Hand. User SoftPromotion993 scherzt etwa: "Ein paar Schläge mit dem Golfschläger sollten es direkt öffnen" – wer The Last of Us Part 2 gespielt hat, der weiß, wie fies diese Anspielung ist.

Andere Kommentare schlagen etwa vor, einen sehr starken Magneten zu benutzen. Der wird dann an der Oberseite der Verpackung entlanggezogen. Ein etwas drastischerer Vorschlag ist auch die Ecken des Cases einfach mit einem Hammer zu bearbeiten.

Wenn ihr das Spiel aber im Laden gekauft habt, ist die einfachste und sicherste Methode definitiv, das Spiel zusammen mit dem Kassenzettel zurück zum Laden zu bringen und den Case dort öffnen zu lassen – dann lauft ihr auch nicht Gefahr, euer nagelneues Spiel zu beschädigen.

Kauft ihr Spiele überhaupt noch physisch oder sind solche Cases längst kein Problem mehr für euch?