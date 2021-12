The Last of Us 2-Video zeigt 12 Geheimnisse, die ihr vielleicht noch nicht kanntet

Nicht selten berichten wir von spannenden Geheimnissen oder leicht zu übersehenden Details, die lange nach dem Release in Open World-Spielen gefunden werden. Ein YouTube-Kanal widmet diesen versteckten Kleinigkeiten in The Last of Us 2 nun ein Video. Wir verraten euch, welche 12 Geheimnisse dort präsentiert werden.

12 Entdeckungen

Darum geht es: Auf dem YouTube-Kanal Speclizer, der sich mit dem Modden und Erkunden von Spielen befasst, gibt es ein neues Video, das 12 Geheimnisse und versteckte Details aus The Last of Us 2 zeigt.

Das ist zu sehen:

Joels Spiegel: Ellie hat Joels Badspiegel an sich genommen. Wir sehen im Video die leere Stelle, an der er zuvor zu finden war und seinen neuen Platz. Harry Potter-Diskussion: In Abbys Kampagne können wir aufschnappen, wie ihre Kolleginnen und Kollegen über die Harry Potter-Reihe diskutieren. Abkürzungen: Bei der Szene, in der wir Abbys Verbündete Nora im Hospital jagen, gibt es Shortcuts, die es uns ermöglichen, schneller voranzukommen. Macheten-Exekution: Es ist möglich, die äußerst brutale Macheten-Exekution auszuführen, die bereits vorab in einem Trailer zu sehen war. Spuren im Schnee: Als Owen Abby Jackson zeigt, sind seine Spuren, die er beim Entdecken des Orts hinterlassen hat, noch im Schnee zu sehen. Joels Windspiel: Ellie hat auch Joels Windspiel mitgenommen. Es hängt auf der Veranda der Farm. Kugeln: Wenn Ellie an einer Werkbank eine Kugel entfernt, so verschwindet diese auch im Hud aus dem Magazin der Waffe. Verletzter Arm: Abby fällt am Anfang des Spiels hart auf ihren rechten Arm und wir können im ganzen Spiel sehen, wie sie diesen bewegt und dehnt. Verheilte Wunde: Nachdem Ellie von einem Clicker in die Hand gebissen wird, verheilt die Wunde, wie wir feststellen können, wenn wir die Hand später ansehen. Skelett-Kopf: Ihr könnt einem Anatomie-Modell-Skelett den Kopf abschießen. Schutz vor Zweigen: Ellie schützt beim Reiten durch den Wald ihr Gesicht mit dem Arm vor Zweigen. Noch mehr Spuren im Schnee: Die Charaktere hinterlassen auch auf Objekten wie Balustraden Spuren im Schnee.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Mehr zu The Last of Us 2:

Diese Entdeckungen wurden nicht von einer einzelnen Person zusammengetragen, sondern von verschiedenen Community-Mitgliedern, die im Video genannt werden. Außerdem soll daraus eine Serie werden. Wir dürfen uns also auf noch mehr versteckte Details freuen.

Welche coolen Details habt ihr in The Last of Us 2 entdeckt?