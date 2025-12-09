Lara Croft ist zurück! Neues Tomb Raider-Spiel wird auf den Game Awards 2025 enthüllt

Lara Croft wurde ebenfalls auf die Award-Show eingeladen.

Wie die Zeit vergeht. Seit Shadow of the Tomb Raider sind mittlerweile sieben Jahre vergangen und schon lange fragen wir uns, wie es mit Lara Croft nach der Reboot-Trilogie weitergeht. Die Wartezeit hat jetzt bald endlich ein Ende, denn bereits in wenigen Tagen bekommen wir auf den The Game Awards die Antwort.

Alle Infos zur Tomb Raider-Ankündigung

Wo enthüllt man im Jahr 2025, dass eine legendäre Action-Adventure-Reihe aus den 1990ern fortgeführt wird? Natürlich in Fortnite. Wer von euch weiß, dass es bereits einige Lara-Skins ins Battle Royale geschafft haben, der dürfte von der Info auch nicht mehr sonderlich überrascht sein.

Um die The Game Awards zu promoten, findet in Fortnite aktuell die Wahl zur "Insel des Jahres" statt. Hier wird über die besten Inseln abgestimmt, die im Kreativmodus von Fortnite gebaut wurden. Um das zu tun, laufen Spieler*innen über eine eigens für die Abstimmung gebaute Insel und können über Portale in die nominierten Maps springen.

Und jetzt ratet, welches Portal hier ebenfalls zu finden ist:

Über das Tomb Raider-Portal stolpern wir aktuell in Fortnite.

Für die endgültige Gewissheit, dass auch wirklich das nächste Tomb Raider-Spiel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf den The Game Awards angekündigt wird, sorgte dann gestern Abend der Award-Host Geoff Keighley. Auf X. schrieb er:

Lara Croft kehrt bei den The Game Awards zurück! Wie gerade in Fortnite bekannt gegeben wurde, solltet ihr in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einschalten, um einen Blick auf die Zukunft einer der ikonischsten Spielereihen aller Zeiten zu werfen. Diese Ankündigung solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Alle Infos zu den The Game Awards 2025 findet ihr im nachfolgenden Artikel:

Das wissen wir bereits über das neue Tomb Raider

Angekündigt wurde der neue Titel von Entwickler Crystal Dynamics im April 2022, der laut glaubhaften Gerüchten in Indien spielt und eine komplett offene Spielwelt bieten soll. Lara selbst soll zudem zu ihren Wurzeln zurückkehren und eine weit erwachsenere Rolle einnehmen, als zuletzt in der Reboot-Trilogie.

Ginge es ganz nach euch: Wie sieht euer optimales neues Tomb Raider aus? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren.