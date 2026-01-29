Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden zeigt euch die wilde Lebenssimulation mit einer eigenen Direct

Nintendo hat im Rahmen einer eigenen Direct einen Haufen neuer Infos zu Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden enthüllt.

Die Lebenssimulation lässt euch Mii-Charaktere erstellen, die dann in der Stadt leben. Ihr könnt zudem ihre Persönlichkeiten, die Geschlechteridentifikation und die sexuelle Orientierung einstellen. Mit jedem erstellten Mii wird eure Insel größer und die Charaktere starten so automatisch sich untereinander mehr kennenzulernen.

Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden erscheint am 16. April für die Nintendo Switch. Es gibt keine dedizierte Switch 2-Version, aber das Spiel wird mit der neuen Konsole kompatibel sein.