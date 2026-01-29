Nintendo Direct zu Tomodachi Life - Release und weitere Infos zur Life-Sim für die Switch im Überblick

Auf der Nintendo Direct wurde unter anderem der Release von Tomodachi Life verraten.

Für die Lebenssimulation Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden hat Nintendo Ende Januar eine spezielle Nintendo Direct abgehalten. In gut 20 Minuten haben wir einen Überblick über das Spiel bekommen. Wir fassen für euch zusammen, was zu Beziehungen, Gebäuden und Charakteren gezeigt wurde.

Tomodachi Life ist ein wilder Mix aus Animal Crossing und Die Sims

Während der Direct wurde grundlegende Funktionen und Inhalte mithilfe einer kleinen Geschichte des Mii Marie vorgestellt. Es wurde gezeigt, wie sie im Charakter Editor erstellt wurde, Freunde findet und auf einer Insel lebt, die Stück für Stück erweitert wird und von uns individuell gestaltet werden kann. Mittendrin muss sie aber auch miterleben, wie sie abgewiesen wird. Liebe ist halt nicht immer einfach.

Ein paar Fakten aus der Direct:

Im Charakter Editor erstellt ihr wie gewohnt euren Charakter, der optisch auf den Miis von Nintendo basiert. Wir können die typischen Modifikationen vornehmen, etwa die Friseur anpassen, aber auch die Stimme und Persönlichkeit bestimmen. Ganz neu ist hier, dass wir unser Geschlecht auch auf "non binary" einstellen können.

Die Insel ist zu Beginn sehr klein. Aber keine Sorge, mit der Zeit können wir sie erweitern und nach unseren Vorstellungen entsprechend gestalten. Beispielsweise die Hausfassaden anpassen, Bäume platzieren und Zäune und Bänke aufstellen.

NPCs: Zu Beginn lernen wir viele fremde Charaktere kennen, die dann auch zu Freund*innen werden. Wir können sie in der Welt auch hochnehmen und frei platzieren, damit sie z.B. mit Wassersprinkler oder einem Charakter agieren.

Miis haben Eigenarten. Das kann beispielsweise ihre Gangart beeinflussen oder wie sie essen. Wir können auch bestimmte Phrasen vorgeben.

Haustiere gibt es auch. Wir können sie in der Werkstatt selbst kreieren.

Unser Mii muss nicht alleine leben. Wir können bis zu 8 Personen in ein Haus stecken und so Wohngemeinschaften gründen.

Wir können Beziehungen eingehen, heiraten und Kinder bekommen. Auf Seite 2 gehen wir tiefer auf die Beziehungsfunktionen der Miis ein.

Wichtig für den Alltag in Tomodachi Life sind die Geschäfte und Gebäude. Wie schon erwähnt können wir etwa Haustiere in der Werkstatt "basteln", aber eben auch andere Dinge. Hier mal grob ein paar Gebäude zusammengefasst:

Supermarkt: Dort kaufen wir Lebensmittel ein.

Werkstatt: Wir designen z.B. Kleidung, Hausfassaden, Haustiere.

Klamottenladen: Wir geben Geld für neue Outfits aus.

Nachrichtensender: Er versorgt uns mit brandaktuellen News.

Renovierungszentrum: Dort bekommen wir diverse Optionen zur Zimmergestaltung.

Marktstand: Dort bekommen wir Mystery Bags, in denen z.B. ein Löwe stecken kann.

Fotostudio: Wir schießen Fotos mit speziellen Hintergründen und Posen.

Inseldesigncenter: Lässt uns Häuser und Shops bauen, die Insel erweitern und Dekoration und Vegetation platzieren.

Release: Im Frühjahr geht's auf die Insel

Eine weitere wichtige Frage konnte während des Showcases auch endlich geklärt werden: Wann erscheint Tomodachi Life? Die Antwort: Am 16. April 2026 kommt das Spiel auf die Switch 1 und Switch 2.