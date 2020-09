Tony Hawk meistert SKATE-Challenge im echten Leben

Seit wenigen Tagen schwappt dank der Remakes zu Tony Hawk's Pro Skater für PS4 und Xbox One eine wunderbare Nostalgiewelle durch die Gaming-Landschaft. Pünktlich zum Release der Neuauflagen von Entwickler Vicarious Visions hat sich der Profi-Skater selbst aufs Board gestellt und mal eben die bekannte S.K.A.T.E.-Challenge im echten Leben gemeistert.

Was ist die S.K.A.T.E.-Challenge? Alten Hasen ist die Herausforderung natürlich ein Begriff, für alle anderen hier eine kurze Erklärung: In THPS müsst ihr binnen zwei Minuten diverse Aufgaben meistern. Darunter eine geheime Videokassette finden, eine bestimmte Punktzahl überbieten oder eben die fünf Buchstaben S, K, A, T und E im jeweiligen Level berühren.

Bei dieser Herausforderung haben sich Freunde des Altmeisters wohl gedacht "Ja Mensch, das packt Tony doch auch in echt" und haben mal eben die Buchstaben an seiner Halfpipe angebracht. Ob er die Challenge gemeistert hat, seht ihr hier im Video, das Tony Hawk auf Twitter teilte:

Link zum Twitter-Inhalt

Hawk zeigt sich im Tweet begeistert und dankt seiner Crew für die mehr als gelungene Überraschung.

"Ich bin gestern zum Skaten gefahren und war überrascht, dass meine Halfpipe in eine THPS-Challenge verwandelt wurde. Danke an mein Team für das Geschenk und danke an euch, die sich am Wochenende das Spiel gekauft haben. "