So hat Tony Hawk's Pro Skater Tony Hawks Leben verändert

Tony Hawk's Pro Skater feiert dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Dass das Spiel einen derartigen Erfolg genießen würde, war 1999 für niemanden abzusehen. Im Gegenteil: Sowohl Entwickler Neversoft als auch Tony Hawk können selbst 20 Jahre später immer noch nicht so recht glauben, wie riesig der Einfluss des Skate-Spiels war. Tony Hawk's Pro Skater avancierte sofort zu einem absoluten Kult-Titel und hat nicht nur das Leben aller Beteiligten verändert, sondern der gesamten Szene unglaublichen Auftrieb verliehen.

IGN hat zum 20-jährigen Jubiläum von Tony Hawk's Pro Skater tief in der Vergangenheit gegraben. Zu diesem Zweck wurde mit Tony Hawk und den Neversoft-Veteranen Scott Pease sowie Joel Jewett gesprochen, die ordentlich aus dem Nähkästchen plaudern. Der ausführliche Artikel ist extrem lesenswert und steckt voller interessanter Details und Anekdoten, lasst ihn euch nicht entgehen.

Die Entwicklung von Tony Hawk's Pro Skater kam zu einer Zeit, als es Skating und Tony Hawk nicht mehr so gut ging wie Ende der 1980er. Die Sportart und ihre Protagonisten litten unter sinkenden Preisgeldern und schwindenden Möglichkeiten. Mitte der 1990er Jahre ging es langsam, aber sicher wieder bergauf. Aber das Skaten wäre heute nicht dort, wo es ist (bei den Olympischen Spielen!), hätte es Tony Hawk's Pro Skater nicht gegeben.

Offenbar war sowohl den Entwicklern als auch Tony Hawk recht schnell klar, dass sie an etwas Besonderem arbeiten. Das Spiel sollte vor allem Spaß machen, was wohl schon bei der ersten Demo der Fall war. Als die Tony Hawk präsentiert wurde, steuerte der zunächst noch ein Bruce Willis-Modell als Spielfigur mit einer Knarre im Hosenbund.

Mit Hilfe von Tony Hawk und vielen anderen Pro-Skatern wurde das Spiel dann letztlich zu dem, was wir heute kennen. Tony Hawk selbst erklärt, ihm sei vor allem wichtig gewesen, dass es in der Skate-Community gut ankomme. Dass das Ganze auch noch Leuten Spaß machte, die keine Ahnung vom Skaten hatten, war gewissermaßen das Sahnehäubchen – und vor allem wohl der Grund für den bahnbrechenden Erfolg.

In keeping with the THPS 20th anniversary, here is our motion capture session from 1999. We didn’t end up using any of this data because there wasn’t enough time to program it into the final game, but at least I got to do a bunch of hard tricks while wearing an embarrassing suit. pic.twitter.com/pHw09SX3tg