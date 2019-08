Nach dem Erfolg von Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy und Crash Team Racing hat Activision Blizzard offenbar Gefallen an Remastered-Fassungen klassischer Marken gefunden. Kein Wunder also, dass der Publisher jetzt über weitere Neuauflagen nachdenkt.

Activision stellt weitere Remaster in Aussicht: Was könnte uns erwarten?

Während einer Investorenkonferenz (via Comicbook) versprach Rob Kostich, Präsident von Activision Publishing, nämlich, dass wir auf zukünftige Ankündigungen weiterer Neuauflagen gespannt sein dürfen.

Was sagt er genau?

"Die Resonanz der Spieler war fantastisch. Man schaue sich Crash Bandicoot N.Sane Trilogy an, das über 10 Millionen Einheiten verkauft hat. Also haben sie offensichtlich einen großen Einfluss auf unseren Nettoprofit.



Ich sage, dass es wirklich wichtig ist, die dauerhafte Natur dieser Marken nochmals zu bekräftigen. Wenn wir uns unsere Bibliothek anschauen, dann denken wir, dass es dort eine Menge Marken gibt, die die Fans noch einmal erleben möchten. Seid auf zukünftige Ankündigungen gespannt."

Welche Spiele sind möglich? Natürlich ist das Spiele-Portfolio von Acitivision riesig, möglich wäre aber unter anderem eine Neuauflage von Tony Hawk's Pro Skater, schließlich handelt es sich hierbei um eine der größten Marken des Publishers. Und nach dem desaströsen THPS 5 könnte Activision mit einer Neuauflage des Originals noch immer missmutig gestimmte Skating-Fans besänftigen.

Call of Duty dürfen wir hierbei aber ebenfalls nicht vergessen. Es ist nämlich nicht ausgeschlossen, dass uns in Zukunft ein Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 ins Haus steht. Gerüchte dazu gab es in der Vergangenheit bereits mehrere.

Vor einiger Zeit berichtete unter anderem Eurogamer, dass die mögliche Shooter-Neuauflage auf den Multiplayer verzichtet. Vor einigen Wochen legte ein bekannter CoD-Youtuber Veto ein und behauptete, dass "MW 2 Remastered" sehr wohl mit Mehrspieler erscheine.

Hierbei handelt es sich natürlich aber nur um Spekulation. Was meint ihr, welche Neuauflagen klassischer Acitivision-Spiele uns noch bevor stehen?