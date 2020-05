Tony Hawk's Pro Skater 1&2 hat viele Original-Songs, aber nicht alle

Mit Tony Hawk's Pro Skater 1&2 bringen Activision und Vicarious Visions im September die beliebten ersten beiden Teile der Skateboarding-Reihe zurück. Mit dabei sind unter anderem sämtliche Fahrer und Strecken der Original-Spiele, aber auch neue Assets und Features wie die Reverts, die erst in späteren Teilen ins Spiel kamen.

Viele Spieler verbinden die Tony Hawk-Spiele aber auch mit ihren Soundtracks, die schon vor 20 Jahren die Highscore-Jagden perfekt untermalten. Sind also sämtliche Originals-Songs aus den Spielen auch in den Remaster-Auflagen enthalten?

Das sagt der Entwickler im GamePro-Interview zu den Songs im Spiel

GamePro konnte noch vor dem Reveal mit Simon Ebejer, dem COO von Vicarious Vision sprechen und der hatte bezüglich des Musik-Themas erst einmal eine gute Nachricht für die Fans.

"Es ist richtig, dass es nicht alle Original-Songs im Spiel gibt. Wir haben unser bestes versucht, um so viele der Songs ins Spiel zu kriegen, wie möglich und ich freue mich, dass wir etliche der Original-Tracks im Spiel haben. Darunter meine Favoriten wie Goldfinger, Rage Against The Machine, Anthrax und Public Enemy."

Alle Songs habe man allerdings nicht bekommen können.

"Die Original-Spiele wurden vor 20 Jahren gemacht. Manchmal ist es schwer, die Lizenz-Quelle ausfindig zu machen bzw. diejenigen, die die Rechte an den Songs von damals haben. Deswegen haben wir nicht alle Songs, aber den absoluten Großteil."

Wie so oft beim Thema Musik hängt es also auch bei Tony Hawk's Pro Skater 1&2 an Lizenzen. Welche Songs es nicht in die Remaster schaffen werden, wollte Ebejer aber noch nicht sagen.

Das waren die Soundtracks von Tony Hawk 1 und 2

Für alle, die sich nicht mehr an die Soundtracks von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 erinnern können -- oder sich einfach so dafür interessieren -- haben wir nachfolgend noch einmal die Tracklists der beiden Spiele aufgelistet.

Songs in Tony Hawk's Pro Skater 1

Dead Kennedys - Police Truck Evenrude - Vilified Goldfinger - Superman Primus - Jerry was a Racecar Driver Speedealer - Screamer Speedealer - Nothing To Me Suicidal Tendencies - Cyco Vision The Suicide Machines - New Girl The Ernies - Here & Now The Vandals - Euro-Barge Unsane - Committed Aim - Ain't Got Time to Waste (nur PAL-Version) Aquasky - Blue Thunder (nur PAL-Version) Grand Unified - Le Hot (nur PAL-Version)

Songs in Tony Hawk's Pro Skater 2

Papa Roach - Blood Brothers Anthrax & Public Enemy - Bring the Noise Rage Against the Machine - Guerilla Radio Naughty by Nature - Pin the Tail on the Donkey Bad Religion - You Powerman 5000 - When Worlds Collide Millencolin - No Cigar The High & Mighty - B-Boy Document 99 Dub Pistols - Cyclone Lagwagon - May 16 Styles of Beyond - Subculture Consumed - Heavy Metal Winner Fu Manchu - Evil Eye Out With the Old Swingin' Utters - Five Lesssons Learned

Tony Hawk's Pro Skater 1&2 erscheint am 4. September 2020 für die PS4, die Xbox One und den PC.

Welcher Song war/ist euer Favorit?