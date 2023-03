Top-Sound für die PS5: Wireless Headset von Logitech mit 40% Rabatt im Angebot bei Amazon

Glücklich machenden Sound gibt es aktuell bei Amazon reduziert. Das Logitech G PRO X Gaming Headset könnt ihr mit 40% Rabatt abstauben!

Wollt ihr das Resident Evil 4 Remake morgen, am 24. März 2023, spielen? Oder wartet ihr doch eher auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom am 12. Mai 2023? Egal welches Spiel es wird, ihr braucht für die spanischen Monstermengen oder die Schreie der entführten Zelda einen verdammt guten Sound.

Zum Glück gibt es für beides eine ideale Lösung: Ein Gaming Headset von Logitech. Um genauer zu sein, das Logitech G PRO X. Dieses gibt es derzeit mit 40% Rabatt reduziert bei Amazon. Statt der ursprünglichen 229,00€ kostet es euch also nur 139,99€.

Wireless & 2.0 Surround Sound mit dem Logitech G PRO X

20 Stunden Akkulaufzeit und bis zu 15 Meter Reichweite: Das Logitech G PRO X Gaming Headset kann noch viel mehr!

Ich weiß ja nicht wie es euch geht, aber ich hab meinen Arbeitsplatz und Schreibtisch gerne so kabellos wie möglich. Die Tastatur ist zwar noch mit Kabel, aber die Maus konnte sich mittlerweile davon befreien. Ähnlich möchte ich es bald mit dem Headset machen.

Das Logitech G PRO X ist hierfür wirklich ideal. Es bietet super viele Funktionen und Features, mit denen euch das Home Office oder endlose Zockerabende erleichtert werden sollen. Mit der kabellosen LIGHTSPEED Technologie gibt es auch keine Abstriche bei Latenz oder Akku.

Damit ihr auch wirklich einen Plan von allen Features habt, erwartet euch nun eine Übersicht zu dem Logitech G PRO X:

Technologie Micro BLUE VO!CE: Diese Mikrofontechnologie bietet euch eine Auswahl an Echtzeit-Sprachfiltern. So erwarten euch zum Beispiel eine Rauschreduzierung und eine sattere, saubere Stimmübertragung.

Diese Mikrofontechnologie bietet euch eine Auswahl an Echtzeit-Sprachfiltern. So erwarten euch zum Beispiel eine Rauschreduzierung und eine sattere, saubere Stimmübertragung. PRO-G-50-mm-Lautsprecher: Die Hybrid-Mesh-Konstruktion sorgt für klare und präzise Klangbilder. Durch dieses Feature entgeht euch kein einziges Geräusch der verrückt gewordenen Bewohner des spanischen Dorfes in dem Resident Evil 4 Remake.

Die Hybrid-Mesh-Konstruktion sorgt für klare und präzise Klangbilder. Durch dieses Feature entgeht euch kein einziges Geräusch der verrückt gewordenen Bewohner des spanischen Dorfes in dem Resident Evil 4 Remake. Next-Gen Surround Sound: DTS Headphone:X 2.0 bietet mehr als 7.1 Kanäle samt starken Tiefen und einer klaren Audio. Es unterscheidet auch zwischen Nahfeld- und Fernfeld-Audio.

DTS Headphone:X 2.0 bietet mehr als 7.1 Kanäle samt starken Tiefen und einer klaren Audio. Es unterscheidet auch zwischen Nahfeld- und Fernfeld-Audio. Super komfortabel: Durch das schlanke Design des Gaming Headsets wird es euch ermöglicht, stundenlang zu arbeiten oder durchzuzocken.

Mit dem Gaming Headset von Logitech könnt ihr also rein gar nichts falsch machen! Schnappt es euch jetzt mit knapp 40% Rabatt bei Amazon.

