7,99€ statt 59,99€: Dieses traumhaft schöne Switch-Spiel gibt's jetzt im Schnäppchen-Angebot!

Spätestens jetzt solltet ihr diesen hübschen Switch-Geheimtipp endlich nachholen.

Gerade könnt ihr euch ein wunderhübsches, aber leider viel zu wenig beachtetes Fantasy-Abenteuer für Nintendo Switch zum Schnäppchenpreis sichern. Das Exklusivspiel, das im Nintendo eShop noch immer wie zum Release 59,99€ kostet, bekommt ihr gerade bei Otto für nur 7,99€ im Sonderangebot. Hier findet ihr den Top-Deal:

Das Angebot ist Teil des Oster-Sales bei Otto und sollte daher wie der Rest der Angebote noch bis zum 6. April laufen, falls es nicht schon vorher ausverkauft ist. Durch den Sale gibt es bei Otto gerade übrigens auch noch einige weitere Switch-Spiele im Angebot. Hier eine Auswahl:

Zauberwald & Dämonenstofftier: Das ist der günstige Switch-Hit!

3:52 Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon - Gameplay-Trailer zum Prequel

Autoplay

Es geht hier um Bayonette Origins: Cereza and the Lost Demon, ein Spin-off der berühmten Bayonetta-Reihe, das deren Vorgeschichte erzählt und in den internationalen Tests ziemlich gut abgeschnitten hat. Der globale Wertungsschnitt liegt laut OpenCritic bei 81 Punkten. Ihr spielt hier nicht Bayonetta, sondern die Hexe Cereza, die zusammen mit ihrem von einem Dämon besessenen Stofftier einen Zauberwald untersucht.

Von der Hauptreihe hebt sich Bayonetta Origins schon auf den ersten Blick durch seinen einzigartigen, wunderschönen Look im Bilderbuch-Stil ab. Obwohl der Wald mit seinen märchenhaften Gebäuden und Bewohnern auf Screenshots teils wie ein surreales Gemälde aussieht, handelt es sich um richtige 3D-Grafik. Das Action-Adventure wird euch dabei zumeist aus der Perspektive von schräg oben präsentiert.

Im Zauberwald stoßt ihr auf vielfältige und bildhübsch gestaltete Schauplätze.

Der Grund dafür, dass sich das Spiel für diese übersichtlichere Perspektive statt für klassische Third Person entscheidet, ist, dass ihr beide Figuren gleichzeitig steuert. Ähnlich wie die beiden Brüder in Brothers: A Tale of Two Sons kontrolliert ihr Cereza mit dem linken und ihr Dämonenstofftier mit dem rechten Stick. Oft müsst ihr die Fähigkeiten beider Charaktere mit gutem Timing kombinieren, um weiterzukommen.

Im Vergleich zur Hauptreihe, die ganz auf Hack&Slash-Action setzt, legt Bayonetta Origins übrigens mehr Wert auf Rätseln und Erkundung seiner hübschen Welt. Trotzdem sind die Kämpfe noch immer ein zentraler Bestandteil des Spiels. Eure Gegner sind zwar weniger zahlreich, dafür aber deutlich zäher. Cereza betäubt dabei Feinde gern mit Zaubern, während ihr Stofftier, das im Gefecht zu einer riesenhaften Kreatur heranwächst, sie direkt attackiert.

Bayonetta Origins ist also sowohl optisch als auch spielerisch ein ungewöhnliches und faszinierendes Abenteuer, das auf jeden Fall mal eine Chance verdient hat, vor allem dann, wenn ihr etwas wirklich Neues und Einzigartiges erleben wollt. Selbst für ein Vielfaches des aktuellen Schnäppchenpreises von 7,99€ wäre das Action-Adventure noch immer eine klare Kaufempfehlung.