Open-World-Hit für PS5: Dieser Shooter hat eine atemberaubende Spielwelt – und ist jetzt richtig günstig!

Gerade könnt ihr eine der schönsten und exotischsten Spielwelten, die die PS5 zu bieten hat, zum Sparpreis erkunden: Den schicken Open-World-Shooter gibt es bei Amazon gerade zusammen mit dem erst im Dezember erschienenen Add-on im Top-Angebot. Laut Vergleichsplattformen findet ihr das Paket nirgendwo günstiger als hier:Bildhübsches Open-World-Spiel jetzt für PS5 im Angebot schnappen!
Amazon macht derzeit keine Angaben zur Dauer des Deals. Übrigens gibt es bei dem Händler gerade auch noch einige weitere große PS5-Actionspiele günstiger. Hier eine kleine Auswahl:
- Star Wars Outlaws im Amazon-Angebot
- Lost Soul Aside im Amazon-Angebot
- Mafia: The Old Country im Amazon-Angebot
Asche und blühende Landschaften: Das ist der Open-World-Shooter für PS5!
Wir sprechen hier von Avatar: Frontiers of Pandora, das ihr jetzt zusammen mit der erst im Dezember 2025 erschienenen Erweiterung From the Ashes, welche vom neuen Avatar-Film Fire and Ash inspiriert ist, günstig abstauben könnt. Das Add-on liefert eine ganz neue Story, die euch zwar erneut in die Haut eines Na'vi-Kriegers schlüpfen lässt, aber nun mit den Na'vi des Asche-Clans einen neuen Hauptgegner bietet.Open-World-Shooter jetzt günstig für PS5 abstauben!
Dem Namen getreu erkundet ihr in der Erweiterung sehr viele verbrannte, geradezu postapokalyptisch wirkende Landschaften, und zwar standardmäßig in der Third-Person-Perspektive. Wer will, darf aber auch weiterhin wie im Hauptspiel in der First-Person-Perspektive spielen. Die verbrannten Gebiete sind ein scharfer Kontrast zu den prachtvollen, grünen und blühenden Landschaften des Hauptspiels.
Die wundervolle Welt ist nämlich das große Highlight von Avatar: Frontiers of Pandora, denn der fremde Planet aus James Camerons Kino-Blockbusters wurde atemberaubend schön umgesetzt. Sowohl, wenn wir vom Rücken unseres Flugtiers die Aussicht über den Dschungel und die zerklüfteten Felsen genießen, als auch, wenn wir die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt aus der Nähe betrachten, ist Pandora ein faszinierender Anblick.
Spielerisch ist Avatar ein recht konventioneller, aber kompetenter Open-World-Shooter im Stil von Far Cry, der sich jedoch durch seinen Protagonisten vom Vorbild abhebt. Unser Na'vi beherrscht nämlich sowohl menschliche als auch Na'vi-Waffen und spielt sich durch seine Größe von rund drei Metern und seine Kletter-Fähigkeiten anders als typische Shooter-Helden. Wenn ihr nicht die Nase voll davon habt, im typischen Ubisoft-Stil Stützpunkte einzunehmen, solltet ihr der bildhübschen Welt von Avatar deshalb mal eine Chance geben.Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes Edition jetzt günstig schnappen!