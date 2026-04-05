Open-World-Hit für PS5: Dieser Shooter hat eine atemberaubende Spielwelt – und ist jetzt richtig günstig!

Die Landschaften dieses Open-World-Spiels sind nicht nur auf die Distanz atemberaubend, sondern stecken auch aus der Nähe betrachtet voller Leben und Details.

Gerade könnt ihr eine der schönsten und exotischsten Spielwelten, die die PS5 zu bieten hat, zum Sparpreis erkunden: Den schicken Open-World-Shooter gibt es bei Amazon gerade zusammen mit dem erst im Dezember erschienenen Add-on im Top-Angebot. Laut Vergleichsplattformen findet ihr das Paket nirgendwo günstiger als hier:

Amazon macht derzeit keine Angaben zur Dauer des Deals. Übrigens gibt es bei dem Händler gerade auch noch einige weitere große PS5-Actionspiele günstiger. Hier eine kleine Auswahl:

Asche und blühende Landschaften: Das ist der Open-World-Shooter für PS5!

6:03 Avatar: Frontiers of Pandora - Erweiterung From the Ashes im Gameplay-Trailer

Autoplay

Wir sprechen hier von Avatar: Frontiers of Pandora, das ihr jetzt zusammen mit der erst im Dezember 2025 erschienenen Erweiterung From the Ashes, welche vom neuen Avatar-Film Fire and Ash inspiriert ist, günstig abstauben könnt. Das Add-on liefert eine ganz neue Story, die euch zwar erneut in die Haut eines Na'vi-Kriegers schlüpfen lässt, aber nun mit den Na'vi des Asche-Clans einen neuen Hauptgegner bietet.

Dem Namen getreu erkundet ihr in der Erweiterung sehr viele verbrannte, geradezu postapokalyptisch wirkende Landschaften, und zwar standardmäßig in der Third-Person-Perspektive. Wer will, darf aber auch weiterhin wie im Hauptspiel in der First-Person-Perspektive spielen. Die verbrannten Gebiete sind ein scharfer Kontrast zu den prachtvollen, grünen und blühenden Landschaften des Hauptspiels.

13:23 Avatars Open World ist fantastisch - Test-Video zu Avatar: Frontiers of Pandora

Die wundervolle Welt ist nämlich das große Highlight von Avatar: Frontiers of Pandora, denn der fremde Planet aus James Camerons Kino-Blockbusters wurde atemberaubend schön umgesetzt. Sowohl, wenn wir vom Rücken unseres Flugtiers die Aussicht über den Dschungel und die zerklüfteten Felsen genießen, als auch, wenn wir die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt aus der Nähe betrachten, ist Pandora ein faszinierender Anblick.

Spielerisch ist Avatar ein recht konventioneller, aber kompetenter Open-World-Shooter im Stil von Far Cry, der sich jedoch durch seinen Protagonisten vom Vorbild abhebt. Unser Na'vi beherrscht nämlich sowohl menschliche als auch Na'vi-Waffen und spielt sich durch seine Größe von rund drei Metern und seine Kletter-Fähigkeiten anders als typische Shooter-Helden. Wenn ihr nicht die Nase voll davon habt, im typischen Ubisoft-Stil Stützpunkte einzunehmen, solltet ihr der bildhübschen Welt von Avatar deshalb mal eine Chance geben.