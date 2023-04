Überraschung! Neues Nintendo-Event findet morgen statt und Fans hoffen insbesondere auf ein Spiel

Morgen findet eine Nintendo Indie World statt.

Nintendo hat nicht nur The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom im Ärmel, sondern noch etliche weitere kleinere Nintendo Switch-Titel. Und um die soll es in der morgigen Ausgabe der "Nintendo Indie World" gehen. Insbesondere ein vergessenes Spiel wird dabei von den Fans gefordert.

Nintendo Indie World im April 2023 - Datum und Uhrzeit

Datum: 19. April 2023 (Mittwoch)

(Mittwoch) Uhrzeit: Um 18 Uhr deutscher Zeit

deutscher Zeit Länge des Streams: 20 Minuten

Wo kann ich die Indie World sehen? Auf dem offiziellen Youtube-Kanal von Nintendo.

GamePro wird euch wie immer pünktlich mit den wichtigsten Infos vom Event versorgen. Also schaut bei uns vorbei!

Welche Spiele werden auf der Indie World gezeigt? Wie der Name des Events bereits andeutet, wird es Ankündigungen und Neuigkeiten zu Indie-Spielen auf Nintendo Switch geben. Auf vergangenen Indie Worlds gab es zudem den ein oder anderen Shadow Drop – so ist es auch diesmal nicht ausgeschlossen, dass während des aktuellen Events Titel angekündigt werden, die direkt am 19. April erscheinen.

Fans hoffen auf Hollow Knight: Silksong

Gameplay zu Hollow Knight: Silksong könnt ihr euch hier anschauen:

1:19 Hollow Knight: Silksong bekommt neuen Gameplay-Trailer und erscheint auch auf Xbox

In der Kommentar-Sektion des dazugehörigen Twitter-Posts von Nintendo Deutschland zeichnet sich sofort ab, welches Indie-Spiel bei den Fans gerade am meisten gefordert wird, nämlich das Metroidvania Hollow Knight: Silksong.

Die Community rund um den Nachfolger von Hollow Knight warten nämlich bereits seit 2019 auf handfeste Infos zum Release. Mittlerweile ist die Forderung nach dem Erscheinungsdatum von Silksong bereits zum Running Gag geworden, und zwar nicht nur bei den Fans, sondern auch bei uns in der Redaktion.

Der geschätzte Kollege Dennis Michel ist zwar gerade im Urlaub, aber wir können schwören, dass er gerade Schluckauf bekommt: Na, wird der Release von Silksong vielleicht während der April-Ausgabe der Indie World enthüllt? Hoffentlich! Aber das steht natürlich weiterhin in den Sternen.

Was sind eure Wünsche und Hoffnungen für die April-Ausgabe der Nintendo Indie World?