Umfrage-Auswertung: Euer liebstes The Last of Us ist heute ein anderes

Schon vor knapp anderthalb Jahren wollten wir von euch wissen, welches Spiel ihr lieber mögt: The Last of Us oder die Fortsetzung The Last of Us Part 2? Die beiden Titel haben sich schon damals ein Kopf an Kopf-Rennen geliefert, aus dem der erste Teil ganz knapp als Sieger hervorgehen konnte.

Inzwischen hat das Spiel mit Part 1 ein Remake bekommen und entsprechend wollten wir von euch wissen, ob sich eure Meinung geändert hat, oder ob ihr vielleicht gar den DLC Left Behind bevorzugt. Und tatsächlich hat sich seit der letzten Umfrage einiges getan.

Welches The Last of Us ist das Beste? Ihr habt abgestimmt

Insgesamt 2.789 von euch (Stand 15. Oktober) haben bei unserer neuen Umfrage mitgemacht. Und wieder war das Rennen ein sehr knappes:

The Last of Us Part 2 (53%, 1.469 Abstimmungen)

(53%, 1.469 Abstimmungen) The Last of Us Part 1 (45%, 1.260 Abstimmungen)

(45%, 1.260 Abstimmungen) Left Behind-DLC (2%, 60 Abstimmungen)

Mit gerade einmal 209 Stimmen Vorsprung sichert sich anders als noch 2021 diesmal The Last of Us Part 2 den Sieg - und das, obwohl das Remake Part 1 besonders bei der Grafik zur Fortsetzung aufgeschlossen hat. Trotzdem war das Rennen auch diesmal extrem knapp, nur der DLC muss sich im Vergleich zu den Hauptteilen deutlich geschlagen geben.

Weitere Umfragen und Auswertungen:

Das sagt die Community

Wie immer wollten wir von euch natürlich auch diesmal in den Kommentaren lesen, welche Gründe es für eure Entscheidung gab:

ALEX1969 : "Ich finde die Story vom ersten Teil immer noch am besten!"

: "Ich finde die Story vom ersten Teil immer noch am besten!" Durzo : "Schwierige Frage, ich halte grundsätzlich Teil 1 für das Spiel mit der besseren und in meinen Augen vor allem runderen Story, aber Teil 2 ist Gameplaytechnisch klar überlegen. Deshalb entscheide ich mich für Left Behind, da es in meinen Augen in einem kleinen Paket alles zusammenfasst, was ich an der Reihe schätze."

: "Schwierige Frage, ich halte grundsätzlich Teil 1 für das Spiel mit der besseren und in meinen Augen vor allem runderen Story, aber Teil 2 ist Gameplaytechnisch klar überlegen. Deshalb entscheide ich mich für Left Behind, da es in meinen Augen in einem kleinen Paket alles zusammenfasst, was ich an der Reihe schätze." cuzeng : "Part 1 war eine sehr gute Vorbereitung (emotionale Verbindung zu Joel und Ellie) auf den grandiosen Part 2."

: "Part 1 war eine sehr gute Vorbereitung (emotionale Verbindung zu Joel und Ellie) auf den grandiosen Part 2." Der Marc : "Teil 1 ist schon richtig gut, Teil 2 legt aber noch mal richtig krass nach und ist für mich besser. Eine kompromisslose Lektion in Empathie, technisch absoluter Wahnsinn und sehr spannendes Stealth-Gameplay obendrauf. Eins der intensivsten Spielerlebnisse überhaupt."

: "Teil 1 ist schon richtig gut, Teil 2 legt aber noch mal richtig krass nach und ist für mich besser. Eine kompromisslose Lektion in Empathie, technisch absoluter Wahnsinn und sehr spannendes Stealth-Gameplay obendrauf. Eins der intensivsten Spielerlebnisse überhaupt." Dake._.Jasra : "Fand Part 2 doch deutlich heftiger und durchdachter in der Inszenierung und somit besser. Deshalb fiel mir die Entscheidung recht einfach. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass es ohne den unglaublich guten ersten Teil nicht funktioniert hätte."

: "Fand Part 2 doch deutlich heftiger und durchdachter in der Inszenierung und somit besser. Deshalb fiel mir die Entscheidung recht einfach. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass es ohne den unglaublich guten ersten Teil nicht funktioniert hätte." Aldred: "Auch wenn ich mich damit irgendwie vor einer einfachen Antwort drücke - für mich gehören beide Spiele einfach zusammen und sind als Gesamtwerk fantastisch. Part 2 war für mich vielleicht das bessere Spiel, würde aber ohne Part 1 einfach nicht funktionieren."

Viele von euch loben das bessere Gameplay des zweiten Teils, merken aber auch an, dass das Spiel euch ohne die Vorarbeit des ersten Teils nicht so stark emotional gepackt hätte. Manche wollten die Spiele gar überhaupt nicht miteinander vergleichen, sondern am liebsten nur als Einheit bewerten.

An dieser Stelle von uns mal wieder ein großes Dankeschön für eure Teilnahme und eure ausführlichen Kommentare!