Welches The Last of Us ist das Beste: Part 1, Part 2 oder Left Behind?

Vor gut eineinhalb Jahren wollten wir von euch wissen, welches The Last of Us-Spiel euer Liebling ist. Das Ergebnis war damals sehr knapp: Mir nur wenigen Stimmen setzte sich der erste Teil geradeso gegenüber Part 2 durch.

Das wir euch in diesem Artikel erneut die Frage stellen, welches The Last of Us ihr bevorzugt, wirkt auf den ersten Blick vielleicht etwas verfrüht, es gibt allerdings gute Gründe, euch in einer Umfrage erneut zu dem Thema zu befragen:

Mit The Last of Us Part 1 ist das Remake des ersten Teils erschienen, das sich technisch an The Last of Us Part 2 annähert und daher eine besseren Vergleichswert bietet.

ist das Remake des ersten Teils erschienen, das sich technisch an annähert und daher eine besseren Vergleichswert bietet. Mit der Zeit und durch das Remake ist der Pool an Spieler*innen gewachsen, die eine Meinung dazu haben.

Da der DLC Left Behind im Remake inbegriffen ist, ist er einfacher zugänglich und wurde von einigen von euch nachgeholt. Und da der DLC gerne als kleines zusätzliches TLoU-Meisterwerk betrachtet wird, splitten wir Part 1 von Left Behind ab, und nehmen es separat mit in die Umfrage auf. Mit der geringeren Spielzeit hinkt der Vergleich zu Part 1 und Part 2 vielleicht etwas, doch - gerade weil wir die Erweiterung sehr schätzen - wollten wir ihn trotzdem mit aufnehmen.

Unter diesen Aspekten stellen wir euch daher die Frage erneut: Welches The Last of Us findet ihr am besten?

Schreibt außerdem gerne eure Begründung in die Kommentare. Vielleicht haben einige von euch damals bei der Umfrage mitgemacht und nun womöglich eine andere Meinung? Und falls ihr Part 1 angebt, geht es euch dann ums Original, ums Remaster oder das Remake? Die drei Versionen machen unter Umständen auch einen wichtigen Unterschied für euch. Lasst es uns wissen!