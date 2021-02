Ihr habt euer liebstes The Last of Us gewählt - es war extrem knapp

Vor einigen Tagen hat euch GamePro in einer Umfrage die schwierige Frage gestellt, welchen Teil von Naughty Dogs postapokalyptischer Action-Adventure-Reihe ihr lieber mögt: The Last of Us oder The Last of Us Part 2. Nun liegen die Ergebnisse vor, und wir wollen gar nicht um den heißen Brei herumreden. So habt ihr abgestimmt:

The Last of Us - 1914 Stimmen

The Last of Us Part 2 - 1837 Stimmen

Gesamtzahl der Teilnehmenden: 3751

Bei einer Teilnehmerzahl von knapp 4000 fällt das Ergebnis sehr knapp aus. Während der Abstimmphase zeichnete sich ein regelrechter Krimi ab und es war spannend zu beobachten, wie sich die Balken in unserem Umfragetool die Waage hielten. Anfangs führte noch The Last of Us Part 2 knapp, wurde allmählich aber vom Erstling eingeholt, der jetzt letztendlich mit über 70 Stimmen mehr den Sieg einstreicht.

Weitere Umfrageergebnisse zu The Last of Us:

Stimmen aus der Community

Greifchen: "Für mich klar der Zweite, welcher aber ohne den Erstling gar nicht funktionieren würde. Das Sequel heißt nicht umsonst Part II. Diesen Mut zur Konsequenz handlungstechnisch und der Bruch mit alteingesessenen Videospiel-Tropes würde ich mir weitaus häufiger wünschen im AAA-Bereich."

-GradX-: "Finde ich schwer zu beantworten: Teil 1 ist insgesamt die rundere Story - allerdings auch deutlich weniger Anspruch in dem was sie erreichen wollten. Teil 2 ist spielerisch ohne Zweifel um Längen besser. Ob die Handlung funktioniert liegt aber am Spieler selbst. Aber alleine für die Chuzpe, die ND hatte Abby spielbar zu machen und zwar für die Hälfte des Spiels, halte ich für applauswürdig."

ChrizzleFoShizzle: "Teil 1 + Left Behind. Aus mehreren Gründen. Der Prolog, mehr Abwechslung bei den Locations, insgesamt rundere Erzählung und er kann perfekt für sich allein stehen. Ohne ihn funktioniert Part 2 nur'n Bruchteil so gut."

-I-Geist: "Ist etwas unfair. Eigentlich ist es ein Gesamtkunstwerk das ohne den anderen teil nicht funktioniert bzw. erst dadurch richtig super wird. Wenn ich mich für einen Teil entscheiden muss, dann nehme ich Teil 1. Aber nur deshalb, da durch teil 1 auch teil 2 möglich geworden ist. Grundsätzlich finde ich beide top notch."

Vielen Dank für die Teilnahme an unserer Umfrage und für eure zahlreichen Kommentare und schönen Begründungen!