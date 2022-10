The Last of Us: Joels Entscheidung ist auch für euch schwer, aber die richtige Wahl

Achtung! Dieser Artikel spoilert das Ende von The Last of Us Part 1.

Mit dem Remake von The Last of Us steht Joel erneut vor der Entscheidung, ob er sich für Ellie oder ein Heilmittel und damit für die Menschheit entscheidet. Keine leichte Wahl, die uns das Spiel aber zu Gunsten von Ellie abnimmt.

Ob das (auch in Bezug auf ein reales Szenario) aber die richtige Entscheidung wäre, darüber lässt sich streiten. Um der Antwort zumindest auf das Spiel bezogen näher zu kommen, wollten wir von euch in einer Umfrage wissen, wie ihr an Joels Stelle entschieden hättet.

Das Ergebnis ist gut für Ellie, aber schlecht für die Menschheit

Ja, Ellie wäre mir einfach zu wichtig! - 63% mit 2.016 Stimmen

- 63% mit 2.016 Stimmen Nein, manchmal muss man eben Opfer bringen. - 21% mit 676 Stimmen

- 21% mit 676 Stimmen Ich weiß es nicht. - 15% mit 490 Stimmen

Stand: 29. September 2022 um 11:25 Uhr

Auch wenn es bedeutet, Ellie anzulügen, der Großteil von euch steht zu Joels Entscheidung. Ganze 63 Prozent würden Ellie retten und damit ein mögliches Heilmittel verhindern. Nur 21 Prozent würden sie dagegen zum Wohle der Menschheit opfern, auch wenn es schwer fällt. Lediglich 15 Prozent von euch konnten sich einfach nicht entscheiden, was in Anbetracht der Schwere dieser Wahl auch verständlich wäre.

Wie Pedro Pascal als Joel in der HBO-Serie mit dieser Entscheidung zu kämpfen haben wird, sehen wir 2023 auf Sky beziehungsweise WOW. Hier der erste Trailer zur Serie:

Eure Gedanken zur schweren Entscheidung

Wie in den Kommentare zu sehen ist, habt ihr eure Entscheidungen gut überdacht. Eine Begründung, warum ihr wie Joel entscheiden würdet, sind klar die elterlichen Gefühle. Egal ob es sich um biologische Kinder oder Ziehkinder handelt, ihr könntet sie nicht opfern:

Wenn ich überlege jemand würde meine Tochter opfern wollen, egal aus welchem Grund, niemals. Ich wäre sogar noch weiter als Joel gegangen und hätte alle Spuren vernichtet. GamePro-User Chief1250

Valok88 begründet Joels Entscheidung ausführlich damit, dass die Welt von The Last of Us hart sei. Dort kämpfe jeder für sich und seine Liebsten. Außerdem wäre es kein Wunder, dass Joel Ellie rettet, da er sie als Ziehtochter betrachtet. Er würde es nicht ertragen, sie auch noch zu verlieren, was viele von euch wohl auch so empfinden würden, wenn ihr an Joels stelle wärt. Außerdem fügt Valok88 noch ein wichtiges Argument hinzu:

Es gibt überhaupt keinen Beleg, dass das ganze Vorhaben mit dem Impfstoff überhaupt funktioniert hätte. Also ja, ich hätte auch jeden einzelnen in diesem verdammten Krankenhaus abgeknallt. [...] Wenn man als Spieler vor dem Fernseher alles rational betrachtet, dann ja, dann hat Joel egoistisch gehandelt und er wäre besser gewesen einen Menschen für die "Heilung" zu opfern. Aber in diesem einen Moment. In dieser Welt. Nope, sorry.

Ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob die Menschheit eine Rettung überhaupt verdient hätte. metal_marv bezweifelt es stark:

In einer postapokalyptischen und grausamen Welt wie in TLoU, wäre ich höchstwahrscheinlich vollends der Meinung, dass die Menschheit Rettung gar nicht verdient hat. In so einer Welt ist man mehr denn je sich selbst der Nächste.

Interessant ist aber auch, dass einige von euch ihre realen Umständen mit eingerechnet haben, weswegen sie sich keine großen Chancen zugestehen, überhaupt eine Wahl treffen zu können. So wie Kamaluq:

Ich bin nicht so fit wie Joel und wäre entweder abgemurkst oder zu spät gekommen. Von daher hätte ich nicht mal die Chance eine Wahl zu treffen.

Aber auch wenn das Handeln von Joel irgendwie begründbar ist, sehen es einige von euch immer noch als falsch und egoistisch an. Es bleibt also eine schwere und kontroverse Entscheidung, egal ob im Spiel oder im realen Leben.

Habt ihr noch weitere Gedanken zu dem Thema, die ihr loswerden wollt? Dann schreibt sie uns in die Kommentare.