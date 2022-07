Umfrage: Besitzt ihr mittlerweile eine PS5, oder habt ihr aufgegeben?

Die PlayStation 5 wurde mittlerweile über 20 Millionen mal verkauft und ist trotzdem noch immer Mangelware. Vor Ort im Fachhandel suchen wir sie vergebens und auch in den Online Shops ist sie nach nur kurzer Zeit vergriffen. Um an die beliebte Konsole zu kommen, ist also nach wie vor Geduld gefragt. Nach gut 20 Monaten auf dem Markt mag man das kaum glauben, aber Chip-Knappheit, die Corona-Pandemie und andere Probleme tun ihr übriges.

Laut Sony soll die Nachfrage auch 2023 immer noch nicht gedeckt werden können, aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Denn Monat für Monat werden zwar nur wenigen Konsolen verkauft, damit sinkt die Nachfrage aber immerhin Schritt für Schritt und macht so Platz für die, die bislang leer ausgingen.

Die Lage bessert sich also, wenn auch nur sehr langsam. Aus diesem Grund dürfte sich bei einigen von euch die Situation vielleicht schon geändert haben. Entweder, weil ihr endlich eine PS5 erwischt habt, oder, weil ihr das Warten leid seid und aufgegeben habt.

Daher wollen wir in dieser Umfrage von euch wissen, wie es bei euch um eine PlayStation 5-Konsole steht.

PS5: Hofft ihr noch, oder spielt ihr schon?

Stimmt mit ab, ob ihr mittlerweile eine PS5 ergattern konntet und falls nicht, warum. Ihr könnt euren Frust bzw. die Freude darüber auch gerne in den Kommentaren weiter ausführen. Vielleicht haben einige von euch noch Tipps, wie andere besser an eine Konsole kommen.

Für alle, die tatsächlich noch weiter auf ihre Chance warten, eine PlayStation 5 zu bekommen, empfehlen wir unseren Ticker:

1362 52 PS5 kaufen Ticker zu Nachschub und Verfügbarkeit

Wer dagegen eine PS5 frisch ergattern konnte, findet dafür sicherlich in unserer Liste zu den Top 10 PS5-Spielen einige Titel, um sie gebührend einzuweihen.

Wusstet ihr übrigens, das Sony bereits ein überarbeitetes PS5-Modell rausgebracht hat, allerdings mit nur kleinen Detailänderungen? Zudem soll AMD bereits den dem Chip für die PlayStation 6 arbeiten.