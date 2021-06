Umfrage - Battlefield 2042 könnte Crossplay bekommen: Was haltet ihr allgemein davon?

Im Zuge der Battlefield 2042-Enthüllung haben EA und Entwickler Dice ein Crossplay-Funktion für den Titel zwar nicht offiziell bestätigt, einiges deutet aber darauf hin, dass ihr auch in dem Multiplayer-Shooter zukünftig plattformübergreifend mit Spieler*innen auf anderen Systemen in den Kampf ziehen könnt.

Insbesondere im Shooter-Genre gehört Crossplay mittlerweile schon fast zu den Standard-Features. Doch nicht alle scheinen diese Option zu begrüßen, insbesondere dann, wenn sie nicht abschaltbar ist und somit nicht die Wahl lässt. Ist Crossplay also im Endeffekt gar nicht so beliebt? Das wollen wir von euch in dieser Umfrage wissen.

Sinnvoll oder überflüssig?

Nutzt ihr Crossplay regelmäßig, weil eure Freundinnen und Freunde auf anderen Plattformen unterwegs sind? Oder meidet ihr es, weil ihr beispielsweise schon schlechte Erfahrungen gemacht habt, etwa mit Cheatern etc.? Stimmt ab und schreibt uns eure Meinungen gerne in die Kommentare!

Eine Auswertung der Umfrageergebnisse werden wir zu gegebener Zeit veröffentlichen. Wir bedanken uns schon jetzt für eure Teilnahme!