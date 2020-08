Umfrage: Nach der Cyberpunk 2077-Infoflut: Wie gehypt seid ihr noch?

Am 19. November soll es nun endlich soweit sein, Cyberpunk 2077 erscheint für PS4, Xbox One und PC. Damit geht eine knapp siebenjährige Wartezeit ein Ende. Nachdem wir zu Beginn des Jahres noch recht wenig vom SciFi-Rollenspiel von CD Projekt Red gesehen hatten, hat sich das in den letzten Wochen geändert.

Es gab einen großen Einblick in den Aufbau der Open World, das RPG-System wurde uns erklärt, das Kampfsystem näher vorgestellt und und und. Auch in den kommenden Wochen bis zum Release will uns der polnische Entwickler weiter mit frischen Infos zum Blockbuster versorgen, unter anderem in einem dritten Night City Wire-Livestream.

Hat sich eure Meinung zu Cyberpunk 2077 verändert, ist der Hype noch da?

Uns würde interessieren, ob sich eure Vorfreude auf Cyberpunk 2077 durch die große Infoflut verändert hat. Freut ihr euch jetzt noch mehr auf den Release im November? Wurde die Vorfreude ein wenig gebremst oder ist der Hype bei euch sogar komplett weg?

Daher wollen wir von euch zum jetzigen Zeitpunkt drei Monate vor Veröffentlichung des Action-Rollenspiels wissen: Wie gehypt seid ihr noch auf Cyberpunk 2077? Nehmt gerne an unserer Umfrage teil oder schreibt eure Meinung in die Kommentare.

Wie gewohnt, werden wir die Umfrage in wenigen Tagen auswerten und dabei das Stimmungsbild der GamePro-Community mit einbeziehen. Daher würden wir uns freuen, wenn ihr die Gründe für den Hype oder aber, warum euch das Spiel mittlerweile kalt lässt, ein wenig beschreibt.

Wir sind jedenfalls schon sehr, sehr gespannt, wie es aktuell bei euch und eurer Meinung zu Cyberpunk 2077 aussieht.