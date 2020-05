Microsoft veröffentlicht die Xbox Series X Ende 2020. Eine ganze Reihe von Spielen für die Konsole ist bereits bestätigt, allerdings stellen sich viele Zocker die Frage: Welche Launch-Spiele gibt es zum Start der Xbox Series X?

In dieser Liste werdet ihr fündig. Wir haben alle bestätigten Spiele zusammengetragen, die pünktlich zum Release der Next Gen-Konsole erhältlich sein werden und mit denen ihr direkt loszocken könnt.

Da stetig neue Spiele dazukommen, werden wir diese Liste fortlaufend updaten.

Letztes Update: 16.05.2020

Bestätigte Launch-Spiele für die Xbox Series X

Halo: Infinite

Genre: Shooter

Shooter Release auch für Xbox One? Ja

Der wohl wichtigste und prominenteste Starttitel. In Halo: Infinite kehrt der Master Chief nach dann über fünfjähriger Abstinenz auf die Bildschirme zurück. Es ist das erste Mal seit der Xbox Original, dass eine Xbox-Konsole mit einem Halo-Spiel launcht.

Darum geht's im Spiel: Infos zum nächsten Abenteuer des Master Chief gibt es bis auf ein paar Trailer kaum. Fest steht aber bereits, dass sich Entwickler 343 Industries in diesem Spiel wieder ganz dem grün gerüsteten Spartan-Soldaten widmen wird. Storytechnisch gibt es anscheinend einen "Soft Reboot", inwiefern davon auch das Gameplay betroffen sein wird, steht noch nicht fest.

Yakuza: Like a Dragon

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Release auch für Xbox One? Ja

Pünktlich zum Start der Xbox Series X steht auch der nächste Yakuza-Teil in den Läden.

Darum geht's im Spiel: In Yakuza: Like a Dragon spielt ihr erstmals in einem Teil der Hauptreihe einen neuen Charakter, nämlich Ichiban Kasuga, der für einen Mord, den er nicht begangen hat, in den Knast geht. Von seinem Auftraggeber niedergeschossen, wacht er nach der Haftzeit in Yokohama wieder auf.

Neben dem frischen Protagonisten bricht Like a Dragon auch mit anderen Serientraditionen, unter anderem dem neuen Schauplatz und dem Kampfsystem. Dieses funktioniert jetzt nicht mehr in Echtzeit, stattdessen kämpft ihr in einem rundenbasierten System, ähnlich wie in vielen JRPGs.

The Ascent

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release auch für Xbox One? Nein

Darum geht's im Spiel: The Ascent ist ein Action-Rollenspiel im Cyberpunk-Szenario, das sich allein sowie maximal zu viert im Koop-Modus bestreiten lässt. In ferner Zukunft kämpfen ihr euch durch die "Arkologie", eine Metropole voller Kreaturen aus der gesamten Galaxie, die von einem mächtigen Konzern erbaut wurde.

Nach seinem Zusammenbruch kommt es zum Kollaps aller Sicherheitssysteme und mehrere Verbrechersyndikate und konkurrierende Konzerne wollen ihre Macht ausweiten. Im Laufe des Spiels könnt ihr eure Figur nicht nur mit verschiedenen Waffen ausrüsten, sondern auch deren Körper mittels Cyberware modifizieren, um sie eurem eigenen Spielstil anzupassen.

Scorn

Genre: Horror

Horror Auch für Xbox One? Nein

Ein Horrorspiel zum Launch? Ist bei der Xbox Series X dabei und hört auf den Namen Scorn.

Darum geht's im Spiel: Scorn ist ein Horrorspiel, in dem man aus der Ego-Ansicht eine offene Alptraum-Welt erkundet. Die verschiedenen Bereiche der verstörenden Umgebung haben eine jeweils individuelle Hintergrundgeschichte und eigene Charaktere. Gameplaytechnisch erwartet euch in Scorn eine Mischung aus Rätseln und Shooter-Elementen.

Rainbow Six: Siege

Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter Release auch für Xbox One? Ja, schon erschienen

Der bereits seit über vier Jahren für die PS4 und Xbox One erhältliche Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege wird zum Start der Xbox Series X ebenfalls verfügbar sein.

Darum geht's im Spiel: In diesem Taktik-Shooter kämpfen zwei Teams von jeweils 5 Spielern als Angreifer und Verteidiger verschiedener Spezialeinheiten um befestigte Gebäude. Es gibt diverse Operator mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Teamplay ist unabdingbar, um den Sieg zu erringen.

Das bringt die Xbox Series X-Version: Höchstwahrscheinlich wird der Titel für die nächste Generation optisch aufpoliert, etwa in den Punkten Framerate und Auflösung. Außerdem wird es laut Ubisoft Cross-Generation Multiplayer geben. Damit sollen also Xbox One- mit Xbox Series X-Spielern und PS4- mit PS5-Spielern zusammenzocken können.

Gears 5

Genre: Shooter

Shooter Release auch für Xbox One? Ja, schon erschienen

Gears 5 erschien im letzten Jahr für die Xbox One, eine aufgebohrte Version wird zum Xbox Series X-Start zur Verfügung stehen.

Darum geht's im Spiel: Ihr schlüpft in die Rolle von Kait Diaz, die dem Geheimnis ihrer Herkunft auf den Grund geht. Marcus Fenix und sein Sohn John JD tauchen ebenfalls im Spiel auf. Wie seine Vorgänger setzt Gears 5 auf das altbewährte Duck and Cover-Gameplay und stattet euch mit allerlei bekannten Waffen wie dem Lancer aus, es gibt aber auch etliche neue Waffen.

Das bringt die Xbox Series X-Version: Neben einer deutlichen Verbesserung der Ladezeiten wird die Series X-Version mehr Details bieten als die PC-Fassung mit Ultra-Einstellung, für den Multiplayer-Modus plant Entwickler The Coalition zudem Bildraten von bis zu 120fps.

Fortnite

Genre: Shooter

Shooter Release auch für Xbox One? Ja, schon erschienen

Keine große Überraschung: Auch der unglaublich erfolgreiche Battle Royale-Shooter Fortnite wird auf Next Gen fortgesetzt. Das gab Epic im Rahmen der Enthüllung der Unreal Engine 5 bekannt.

Darum geht's im Spiel: Fortnite verbindet das klassische Battle Royale-Prinzip (der letzte Überlebende gewinnt) mit der Möglichkeit, Objekte wie Häuser und Treppen in die Landschaft zu bauen, was die Matches sehr dynamisch gestaltet. Über wechselnde Seasons werden laufend neue Elemente und Ereignisse ins Spiel eingeführt.

Das bringt die Xbox Series X-Version: Fortnite wird zum Next Gen-Start noch auf der Unreal Engine 4 laufen, in 2021 dann aber auf die Unreal Engine 5 umgestellt, was sicherlich mit einigen optischen Verbesserungen einher gehen wird. Darüber hinaus ist bereits bekannt, dass der Fortschritt aus den Current Gen-Fassungen in dien Next Gen-Versionen übertragbar sein wird.

Diese Spiele sind als Launch-Titel möglich, aber noch nicht bestätigt

Vorab: Bei den Spielen in dieser Kategorie werden die Current-Gen-Version mutmaßlich bereits vor dem Starttermin der Next-Gen-Konsolen erscheinen. Mit einer Umsetzung zum Series X-Launch kann dann gerechnet werden. Außerdem sind hier die Titel aufgeführt, die für Ende 2020/Holiday 2020 gelistet sind. Eine Veröffentlichung zum Launch ist also durchaus möglich.

Alle bereits bestätigten Xbox Series X-Spiele

123 4 Mehr zum Thema Xbox Series X-Spiele: Alle bestätigten Games für Project Scarlett

Die Launch-Spiele sind natürlich erst der Anfang. Auch für den Zeitraum danach haben Microsoft und Third Party-Publisher bereits einige interessante Titel für die Xbox Series X angekündigt. Diese sind allerdings entweder noch nicht terminlich für einen Release in diesem Jahr fixiert oder erscheinen definitiv erst im Jahr 2021, wie zum Beispiel das Weltraum-Actionspiel Chorus.

Auf welchen Launch-Titel freut ihr euch am meisten?